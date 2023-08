August 2, 2023 / 04:53 PM IST

Malaikottai Valiban | మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్‌ లాల్‌ (Mohanlal) నటిస్తున్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి మలైకోటై వాలిబన్ (Malaikottai Valiban). లిజో జోష్‌ పెల్లిస్సెరీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మోహన్‌ లాల్ టీం జూన్‌లో మలైకోటై వాలిబన్ షూటింగ్ కూడా పూర్తి చేసింది‌. మోహన్‌ లాల్ అండ్ డైరెక్టర్‌ టీం షూటింగ్‌కు ప్యాకప్‌ చెబుతూ పార్టీ కూడా చేసుకున్న ఫొటోలు ఇప్పటికే నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మరో అప్‌డేట్‌ వచ్చేసింది.

ఇందులో కీ రోల్‌ పోషిస్తున్న సీనియర్‌ యాక్టర్‌ హరీష్‌ పేరడి (Hareesh Peradi) తన పాత్రకు డబ్బింగ్ పూర్తి చేశాడు. ఈ స్టిల్‌ ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. మోహన్‌ లాల్ కీ రోల్‌లో నటించిన జైలర్‌ ఆగస్టు 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో జిమ్‌ వర్కవుట్స్‌ తో కేరళలోనే బిజీబిజీగా గడుపుతున్నాడు మోహన్‌లాల్‌. మలైకోటై వాలిబన్ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ప్రీ లుక్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి.

పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ యాక్టర్లు విద్యుత్‌ జమ్వాల్‌, రాధికా ఆప్టే, సోనాలీ కులకర్ణి, డానిష్‌ సేత్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మ్యాక్స్ ల్యాబ్స్‌-సెంచురీ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్లపై జాన్‌-మేరీ క్రియేటివ్‌ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. విడుదల తేదీపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

మోహన్‌ లాల్‌ ఆరు పదుల వయస్సు దాటినా.. కుర్రహీరోలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా కండలు తిరిగిన దేహంతో కనిపిస్తున్న మలైకోటై వాలిబన్ లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. మోహన్‌ లాల్ దీంతోపాటు Ram: Part 1తోపాటు మరో రెండు సినిమాల్లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

హరీష్‌ పేరడి డబ్బింగ్ స్టిల్‌ ..

పార్టీ మూడ్‌లో ఇలా..

మలైకోటై వాలిబన్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌..

And now, the wait has a face!

Presenting to you the First Look of #MalaikottaiVaaliban! Keep cheering us on our journey to bring this movie to life.#MalaikottaiVaalibanFL@mrinvicible @shibu_babyjohn @mesonalee @danishsait #johnandmarycreative #maxlab pic.twitter.com/D8f2FM3oFP

— Mohanlal (@Mohanlal) April 14, 2023