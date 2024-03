March 13, 2024 / 02:38 PM IST

Main Atal Hoon | బాలీవుడ్‌ సీనియర్‌ నటుడు మీర్జాపూర్ ఫేమ్ పంకజ్‌ త్రిపాఠి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘మై అటల్‌ హూ’(Main Atal Hoon). భారత మాజీ ప్రధాని, దివంగత అటల్‌ బిహారీ వాజ్‌పేయీ జీవిత చ‌రిత్ర‌ ఆధారంగా ఈ సినిమారాగా జనవరి 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి మంచి విజ‌యం అందుకుంది. ఇక థియేట‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించిన ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేందుకు సిద్ధమైంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక జీ5లో మార్చి 14వ తేదీ నుంచి ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ విషయాన్ని జీ5 ఎక్స్ వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించింది. ఇక ఈ సినిమాకు ర‌వి జాద‌వ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా.. వినోద్‌ భానుశాలి, సందీప్‌ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. పీయూష్ మిశ్రా, రాజా రమేశ్ కుమార్, దయాశంకర్ పాండే, ప్రమోద్ పాఠక్, పాయల్ నాయర్, రాజేశ్ ఖత్రి, ఎక్లాక్ ఖాన్, హర్షద్ కుమార్ కీలకపాత్రలు పోషించారు.

