March 28, 2023 / 10:44 AM IST

SSMB28 Update | రెండు రోజుల కిందట విడుదలైన ‘SSMB28’ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌కు మహేష్‌ అభిమానులే కాదు సినీ ప్రేక్షకులు సైతం ఆహా ఓహో అంటూ అభిప్రాయాలు వ్యక్తంచేశారు. అటు మాస్‌ను ఇటు క్లాస్‌ను మిక్స్‌ చేసిన పోస్టర్‌ను చూసి సూపర్‌ స్టార్‌ అభిమానులు పండగ చేసుకున్నారు. ఈ సారి త్రివిక్రమ్‌ యాక్షన్‌ను గట్టిగా దట్టించినట్లున్నాడని ఫోటోతో స్పష్టం అయింది. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి థియేటర్‌లు దద్దరిల్లి పోతాయని సోషల్ మీడియా వేదికగా పలువురు ఫ్యాన్స్‌ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. ఇక ఇదిలా ఉంటే మహేష్ అభిమానులను మరో అదిరిపోయే అప్‌డేట్‌ను చిత్రబృందం ప్రకటించింది.

ఇంకా ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ ట్రాన్స్‌లోనే ఉన్న మహేష్‌ అభిమానులకు నిర్మాత సూర్యవంశీ మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించాడు. సూపర్‌స్టార్‌ కృష్ణ జయంతి సందర్భంగా మే 31న మరో పెద్ద అప్‌డేట్‌ రివీల్‌ చేయనున్నట్లు ట్విట్టర్‌లో ప్రకటించాడు. దాంతో మహేష్‌ అభిమానులకు ఇంకో లడ్డు కావాలా నాయనా అనట్లు అయింది. పెద్ద అప్‌డేట్‌ అంటే టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ అయ్యిండొచ్చు అని అభిమానులు కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

అలవైకుంఠపురంలో వంటి నాన్‌-బాహుబలి ఇండస్ట్రీ హిట్‌ తర్వాత త్రివిక్రమ్‌ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో ఎక్కడలేని అంచనాలు పెరిగాయి. పైగా అతడు, ఖలేజా వంటి కల్ట్‌ క్లాసిక్స్‌ తర్వాత ఈ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న హ్యాట్రిక్‌ సినిమా కావడంతో అంచనాలు తారా స్థాయికి చేరాయి. ప్రస్తుత శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది జనవరి 13న రిలీజ్‌ కానుంది. థమన్‌ స్వరాలందిస్తున్న ఈ సినిమాలో మహేష్‌కు జోడీగా శ్రీలీల, పూజాహెగ్డే హీరోయిన్‌లుగా నటిస్తున్నారు.

We are glad that all Super Fans are happy with Fantastic #SSMB28 update?! 🤩

The next Hyper Massy update will be coming out in May, on the eve of Superstar Krishna gari Birthday ❤️

Until then, we hope you'll wait patiently. 😜

— Naga Vamsi (@vamsi84) March 27, 2023