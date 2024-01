January 22, 2024 / 10:58 AM IST

Mahesh – Namrata | టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు (Mahesh Babu) సతీమణి నమ్రతా శిరోద్కర్(Namrata Shirodkar) గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. త‌న యాక్టింగ్‌తో అప్ప‌ట్లో కుర్ర‌కారు మ‌న‌సుల‌ను దోచింది. ఇక మహేశ్‌తో వివాహం అనంత‌రం కెరీర్ కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన ఈ అమ్మ‌డు ప్ర‌స్తుతం ఫ్యామిలీతో గడుపుతుంది. ఇక మల్టీటాలెంటెడ్‌గా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ భామ పుట్టినరోజు నేడు. నమ్రత శిరోద్కర్‌(Namrata Shirodkar) 53వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా మహేశ్ బాబు (Mahesh Babu) త‌న సతీమణికి సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌త్యేక‌ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు.

హ్యాపీ బర్త్ డే NSG (నమ్రతా శిరోద్కర్ ఘట్టమనేని). నా జీవితంలో ప్రతి రోజును అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుతున్న నువ్వు ఈ ఏడాదిలో మరింత ప్రేమ, ఆనందంతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు మ‌హేష్ రాసుకోచ్చాడు.

Happy birthday NSG…♥️♥️♥️

Grateful for another year filled with love and togetherness. Thank you for making my every day better 😍😍😍 Have a rocking 2024!! pic.twitter.com/uy6gK8AiWs

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) January 22, 2024