Mahesh Babu | మాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోకు మహేశ్ బాబు సపోర్ట్‌.. కింగ్ ఆఫ్‌ కోటకు సూపర్‌ క్రేజ్‌

June 26, 2023 / 03:40 PM IST

Mahesh Babu | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో సూపర్ ఫ్యాన్‌ బేస్‌ ఉన్న యాక్టర్లలో మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan) ఒకడు. ఈ పాన్ ఇండియా యాక్టర్ ప్రస్తుతం కింగ్ ఆఫ్‌ కోట (King Of Kotha)చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం 2023 ఓనమ్‌ సందర్భంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్టు టాక్‌. ఇటీవలే మోషన్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. అంతేకాదు మేకర్స్‌ ఈ మూవీ టీజర్‌ జూన్ 28న లాంఛ్ కానుందని హింట్ ఇచ్చేశారు. కాగా ఈ టీజర్‌కు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది.

దుల్కర్ సల్మాన్‌కు సూపర్ స్టార్ మహేశ్‌ బాబు (Mahesh Babu) సపోర్ట్‌గా ఉండబోతున్నాడు. జూన్ 28న సాయంత్రం 6 గంటలకు తెలుగు టీజర్‌ (King Of Kotha teaser)ను మహేశ్ బాబు లాంఛ్ చేయబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని జీస్టూడియోస్ ట్వీట్ చేసింది. దుల్కర్‌ సల్మాన్‌కు తెలుగులో కూడా అభిమానుల సంఖ్య ఎక్కువేనని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. కింగ్ ఆఫ్‌ కోట టీజర్‌ను మహేశ్ లాంఛ్ చేయడం ఖచ్చితంగా సినిమాకు మరింత కలిసి రావడం ఖాయమైనట్టేనని ట్రేడ్‌ పండితులు చెబుతున్నారు.

వేఫరెర్‌ ఫిలిమ్స్-జీ స్టూడియోస్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి షాన్ రెహ్మాన్‌, జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రసన్న, ఐశ్వర్య లక్ష్మి, నైలా ఉషా, చెంబన్ వినోద్‌, గోకుల్ సురేశ్‌, షమ్మీ తిలకన్‌, శాంతి కృష్ణ, వడా చెన్నై శరన్‌, అనిఖా సురేంద్రన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. దుల్కర్ సల్మాన్‌ మరోవైపు నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్రాజెక్ట్‌ గన్స్ అండ్ గులాబ్స్‌లో కూడా నటిస్తుండగా.. షూటింగ్ పూర్తయింది.

#KingofKotha Teaser launch can’t get any better!

Superstar @urstrulyMahesh is all set to release the blazing TELUGU Teaser of #KOK on June 28th at 6pm.💥🔥@dulQuer @actorshabeer @Prasanna_actor #AbhilashJoshiy @NimishRavi @JxBe @shaanrahman @ActorGokul @ActorSarann… pic.twitter.com/mHI5b7N8Nj

— Zee Studios South (@zeestudiossouth) June 25, 2023