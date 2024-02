Guntur kaaram | క్రేజీ న్యూస్‌.. మహేశ్ బాబు గుంటూరు కారం పాన్ ఇండియా ఓటీటీ డెబ్యూ

February 9, 2024 / 09:12 AM IST

Guntur kaaram | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మహేశ్ బాబు (Mahesh babu) ఇటీవలే గుంటూరు కారం (Guntur kaaram) సినిమాతో అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌కు హాయ్ చెప్పాడని తెలిసిందే. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైన ఈ చిత్రానికి మంచి టాక్‌ వచ్చింది. త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ హీరో మహేశ్ బాబు నుంచి అభిమానులు కోరుకున్న ఊరమాస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ను అందించే ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అయ్యాడని టాక్‌, వసూళ్లు క్లారిటీ ఇచ్చేశాయి. కాగా థియేటర్లలో తన మ్యానరిజంతో మూవీ లవర్స్‌కు వినోదాన్ని అందించిన మహేశ్ బాబు ఇక ఓటీటీలో తన మేనియా ఏంటో చూపించేందుకు రెడీ అయ్యాడు.

గుంటూరు కారం పాన్ ఇండియా ఓటీటీ డెబ్యూ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం గుంటూరు కారం పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇంకేంటి మరి ఓటీటీలో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఈ మూవీలో వచ్చే కుర్చీమడతపెట్టి (Kurchi Madathapetti) సాంగ్‌ కొన్ని రోజులుగా నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఊరమాస్‌ సాంగ్‌కు మిలియన్ల సంఖ్యలో రీల్స్‌ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఈ పాటకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మిలియన్‌కుపైగా రీల్స్‌ చేశారంటే క్రేజ్‌ ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

చీరకట్టులో, మోడ్రన్‌ డ్రెస్సులలో అమ్మాయిలు కుర్చీమడతపెట్టి సాంగ్‌కు ఇరగదీసే ఊరమాస్‌ స్టెప్పులేస్తూ దుమ్ముదులిపేస్తున్న వీడియోలు ఇప్పటికే నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి.

