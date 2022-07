July 3, 2022 / 11:59 AM IST

Anjali Special Song Poster | యూత్ స్టార్ నితిన్ ఫ‌లితంతో సంబంధం లేకుండా విభిన్న క‌థ‌ల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎంట‌ర్టైన్ చేస్తుంటాడు. గ‌తేడాది ఏకంగా మూడు సినిమాల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ప‌లుకరించాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న‌ న‌టిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ‘మాచ‌ర్ల నియోజ‌క వ‌ర్గం’. రొటీన్‌కు భిన్నంగా నితిన్ ఈ సారి పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్ల‌ర్ క‌థ‌తో రానున్నాడు. ప్ర‌ముఖ ఎడిట‌ర్ ఎంఎస్‌.రాజ‌శేఖ‌ర్ రెడ్డి ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌య‌మ‌వుతూ ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుంచి విడుదలైన పోస్ట‌ర్‌లు, గ్లింప్స్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఈ చిత్రం ఆగ‌స్టు 12న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ అప్‌డేట్‌ల‌ను షురూ చేసారు. తాజాగా ఈ చిత్రంలోని స్పెష‌ల్ సాంగ్ అనౌన్స్‌మెంట్‌ను మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ చిత్రంలోని ఐటెం సాంగ్ అనౌన్స్‌మెంట్‌ను సోమ‌వారం ప్ర‌క‌టించ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ప్ర‌ముఖ న‌టి అంజలి ఈ పాట‌లో న‌ర్తించ‌నున్న‌ట్లు పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. మ‌ణిశ‌ర్మ త‌న‌యుడు మ‌హ‌తి స్వ‌ర సాగ‌ర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని స‌మ‌కూర్చుతున్నాడు. నితిన్ ఈ చిత్రంలో గుంటూరు జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్‌గా న‌టించ‌నున్నాడు. కృతిశెట్టి, క్యాథెరీన్ థెరిస్సా హీరోయిన్లుగా న‌టిస్తున్నారు. ఆదిత్య మూవీస్ &ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్, శ్రేష్ఠ్ మూవీస్ బ్యాన‌ర్ల‌పై ఎన్‌.సుధాక‌ర్ రెడ్డి, నిఖితా రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో నితిన్ మొద‌టి సారిగా పూర్తి యాక్ష‌న్ సినిమాలో న‌టించ‌నున్నాడు.

The Hottest @yoursanjali to SIZZLE in a SPECIAL NUMBER in @actor_nithiin's #MacherlaNiyojakavargam 🔥

Song Announcement Tomorrow! Stay tuned.. 💥🥁#MNVFromAug12th ✨@IamKrithiShetty @CatherineTresa1 @SrSekkhar #MahathiSwaraSagar @SreshthMovies @adityamusic pic.twitter.com/48gTnPd7Fy

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) July 3, 2022