July 6, 2023 / 02:36 PM IST

Nayakudu| కంటెంట్‌ ఓరియెంటెడ్‌ సినిమాలతో తనదైన మార్క్‌ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు తమిళ దర్శకుడు మారి సెల్వరాజ్. ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ తాజాగా పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్ జోనర్‌లో తమిళంలో మామన్నన్ (Maamannan) చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన విషయం తెలిసిందే. పాపులర్‌ స్టార్ కమెడియన్ వడివేలు (Vadivelu), ఉదయనిధి స్టాలిన్ (Udhayanidhi Stalin) ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. తమిళనాడులో ఇటీవలే ప్రేక్షకుల మందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం సూపర్ హిట్ టాక్‌ సొంతం చేసుకుంది.

ఇప్పుడిక తెలుగు ప్రేక్షకులను కూడా ఎంటర్‌టైన్‌ చేసేందుకు రెడీ అయింది. ఈ చిత్రం తెలుగులో నాయకుడు (Nayakudu) పేరుతో విడుదలవుతుంది. ఏసియన్ సినిమాస్‌, సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో విడుదల చేస్తున్నాయి. జులై 14న నాయకుడు చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటిస్తూ.. పోస్టర్‌ను షేర్ చేసింది సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్‌. సినిమాలోని లీడ్ క్యారెక్టర్స్‌తో డిజైన్ చేసిన నయా పోస్టర్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఈ చిత్రంలో నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ బ్యూటీ కీర్తిసురేశ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించగా.. ఫహద్ ఫాసిల్‌ కీలక పాత్రలో నటించాడు. ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్ విన్నింగ్‌ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్‌ సంగీతం అందించారు. ఏఆర్‌ రెహ్మాన్ ఈ చిత్రంలో వడివేలుతో ఓ పాట కూడా పాడించాడు. ఈ చిత్రాన్ని రెడ్ జియాంట్‌ మూవీస్‌పై ఎం షెంగబాగ్‌ మూర్తి, ఆర్‌ అర్జున్ దురై నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన మామన్నన్ ఫస్ట్‌ లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. వడివేలు వన్‌ మ్యాన్ షోలా సినిమా సాగుతుందని ఇప్పటికే వచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్ చెబుతోంది.

