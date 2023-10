October 12, 2023 / 11:12 AM IST

Lokesh Kanagaraj | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘లియో’ (Leo.. Bloody Sweet). త్రిష హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండ‌గా.. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉండ‌గా.. లియో కోసం విజయ్ అభిమానులు వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా అక్టోబర్ 19న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఇదిలా ఉంటే ‘లియో’ విడుద‌ల సంద‌ర్భంగా ద‌ర్శ‌కుడు లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj), ‘లియో’ డైలాగ్ రైట‌ర్ ర‌త్న కుమార్, లియో సినిమా యూనిట్ గురువారం తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకోనున్నారు. గురువారం ఉద‌యం కాలినడకన తిరుమలకు చేరుకున్న లియో యూనిట్.. మధ్యాహ్నం శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. అంత‌కుముందు.. తిరుపతి అలిపిరి మెట్ల మార్గం గుండా కాలినడకన వీరంతా తిరుమ‌ల‌కు.. రాగా టీటీడీ సిబ్బంది లియో టీమ్‌కు మెట్ల మార్గంలో ప్రోటెక్ష‌న్ ఇచ్చింది.

