January 30, 2023 / 07:07 PM IST

Thalapathy 67 | కోలీవుడ్‌ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ లోకేశ్‌ కనగరాజ్ (Lokesh Kanagaraj) ప్రస్తుతం విజయ్‌ (Vijay)తో మరో సినిమా చేస్తున్నాడని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. దళపతి 67 (Thalapathy 67)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియో ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో నిర్మించబోతుంది.

‘దళపతి 67 మూవీ షూటింగ్‌ జనవరి 2న గ్రాండ్‌గా మొదలైంది. మా ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన అధికారిక సమాచారాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం చాలా ఎక్జయిటింగ్‌గా ఉంది. విజయ్‌ సార్‌తో మూడోసారి సినిమా చేస్తుండటం సంతోషంగా ఉంది..’ అని సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియో ట్వీట్ చేసింది. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నట్టు సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియో తెలియజేసింది.

ఈ చిత్రానికి లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌, రత్నకుమార్‌, ధీరజ్‌ వైడీ సంభాషణలు అందిస్తున్నారు. సతీశ్ కుమార్‌ ఆర్ట్‌ డైరెక్టర్‌ కాగా.. అన్బరివ్‌ యాక్షన్‌ కొరియోగ్రఫర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. దళపతి 67 హీరోయిన్‌తోపాటు ఇతర నటీనటుల వివరాలపై త్వరలో క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్ టీం.

ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో దళపతి 67 సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన ఉండబోతుందని ఇటీవలే మైఖేల్ ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్‌లో ప్రకటించాడు లోకేశ్‌. మాస్టర్ సినిమా తర్వాత లోకేశ్‌-విజయ్‌ కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

The one & the only brand #Thalapathy67, is proudly presented by @7screenstudio 🔥

We are excited in officially bringing you the announcement of our most prestigious project ♥️

We are delighted to collaborate with #Thalapathy @actorvijay sir, for the third time. @Dir_Lokesh pic.twitter.com/0YMCbVbm97

— Seven Screen Studio (@7screenstudio) January 30, 2023