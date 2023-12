December 13, 2023 / 04:03 PM IST

Lokesh Kanagaraj | ప్ర‌స్తుత జ‌న‌రేష‌న్‌లో కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ అంటే టక్కున గుర్తొచ్చే పేరు లోకేష్ కనగరాజ్ (Lokesh Kanagaraj). ‘మానగరం’ సినిమాతో కెరీర్ ప్రారంభించిన ఇత‌డు ‘ఖైదీ’, ‘మాస్ట‌ర్’, ‘విక్ర‌మ్’, ‘లియో’ సినిమాల‌తో ఇండియ‌న్ ఫిలిం ఇండ‌స్ట్రీకి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌లు అందించాడు. ప్ర‌స్తుతం లోకేష్ రజనీకాంత్‌ హీరోగా త‌లైవ 171 ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇందులో రజనీకాంత్‌ నెగెటివ్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రలో కనిపించ‌నున్నారు. ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం ప్రీ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల్లో బిజీగా ఉండ‌గా.. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి ఈ సినిమా సెట్స్‌పైకి వెళ్లనుంది. ఇదిలా ఉంటే.. లోకేష్ కనగరాజ్ ఫేస్‌బుక్‌ పేజీ హ్యాక్‌కు గురైందని వార్తలు వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

ఈ విష‌యంపై లోకేష్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా స్పందించాడు. నా ఫేస్‌బుక్ (FB)పేజీ హ్యాక్‌కు గురైందని అని వ‌స్తున్న వార్తలు అవాస్తవం. ఎందుకంటే నాకు ఫేస్‌బుక్‌ పేజీ లేదు. నేను X (ఇంత‌కుముందు ట్విట్ట‌ర్), అలాగే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మాత్ర‌మే ఉన్నాను. ఇవి త‌ప్ప నేను సోష‌ల్ ఏ ఇత‌ర సోషల్ నెట్‌వర్కింగ్ సైట్‌లలో లేను. ఫేస్‌బుక్‌లో నా పేరు మీద ఏదైనా ఖాతా ఉంటే అది ఫేక్ అకౌంట్. అలాంటి ఖాతాల‌ను ఫాలో అవ్వ‌కండని లోకేష్ రాసుకోచ్చాడు.

Hey all, I’m only available on Twitter and Instagram, I do not have or use any other social media accounts. Please feel free to ignore and unfollow any other hoax accounts!

