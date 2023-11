November 25, 2023 / 04:09 PM IST

LGM Movie OTT | టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని (Mahendra Singh Dhoni) సతీమణి సాక్షి సింగ్ (Sakshi Singh)తో కలిసి హోం బ్యానర్‌ ధోనీ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ బ్యానర్‌ (Dhoni Entertainment banner)ను షురూ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ బ్యానర్‌ నుంచి వచ్చిన‌ తొలి సినిమా ‘ఎల్‌జీఎం’ (Lets Get Married). ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన‌ ఈ చిత్రంలో హరీష్ కల్యాణ్‌ హీరోగా నటించగా.. లవ్‌టుడే ఫేం ఇవానా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిచింది. రమేశ్‌ తమిళ్‌మని (Ramesh Thamilmani) కథనందిస్తూ దర్శకత్వం వహించాడు. జులై 28న విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద‌ మంచి విజ‌యం సాధించింది.

ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసిన విష‌యం తెలిసిందే.. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ (Prime) వీడియోలో ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అయితే ఈ మూవీకి సంబంధించి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఒక త‌మిళ ఆడియోను మాత్ర‌మే ప్రైమ్‌లో అందుబాటులో ఉంచారు. ఇక ఈ సినిమా తెలుగులో చూద్దామనుకున్నవారికి నిరాశే మిగిలింది. అయితే అమెజాన్ ప్రైమ్ (Prime) ఈ సినిమా తెలుగు ఆడియోను అందుబాటులోకి తీసుకువ‌చ్చింది. ప్ర‌స్తుతం ఈ మూవీ తెలుగులో కూడా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.

#LGM — Let’s Get Married💍is now available on Prime Video in Telugu audio. pic.twitter.com/B49c71T8H0

