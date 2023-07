July 26, 2023 / 03:21 PM IST

LGM | స్టార్ క్రికెటర్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని సతీమణి సాక్షి సింగ్‌ హోం బ్యానర్‌ ధోనీ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ బ్యానర్‌ (Dhoni Entertainment banner) కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న మొదటి ప్రాజెక్ట్‌ ఎల్‌జీఎం (Lets Get Married). ఈ చిత్రంలో హరీష్ కల్యాణ్‌, లవ్‌టుడే ఫేం ఇవానా హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. రమేశ్‌ తమిళ్‌మని (Ramesh Thamilmani) కథనందిస్తూ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ (LGM Trailer)కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. జులై 28న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ధోనీ టీం ప్రమోషన్స్‌తో బిజీగా ఉంది. తాజాగా ఎల్‌జీఎం సెన్సార్ అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఈ చిత్రం సెన్సార్‌ పూర్తి చేసుకోగా.. క్లీన్ యూ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసింది.

కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఎల్‌జీఎం రన్‌ టైం 2 గంటల 33 నిమిషాలు. తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్‌ ఆగస్టు 4న విడుదల కానుంది. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా బెంగళూరుకు వెళ్లిన ధోని టీం.. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్‌కు కూడా వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. నిర్మాత సాక్షి సింగ్‌, హీరోహీరోయిన్లు, నదియాతోపాటు చిత్రయూనిట్‌ మెంబర్స్ నగరంలో సందడి చేసిన ఫొటోలు నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. ఫన్‌ రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని తమిళం, తెలుగుతోపాటు పలు భారతీయ భాషల్లో కూడా విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

మీరాతో ప్రేమలో పడ్డ గౌతమ్‌.. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అమ్మతో కలిసి ఉండాలనుకుంటాడు. అయితే మీరాకు గౌతమ్‌ తల్లితో కలిసి ఉండటం ఇష్టం ఉండదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరాకు, అమ్మకు మధ్య మంచి రిలేషన్‌షిప్‌ పెంచేందుకు కూర్గ్‌ ట్రిప్ ప్లాన్ వేస్తాడు గౌతమ్‌. మరి ఇవానా కాబోయే అత్తమ్మతో సౌకర్యవంతంగా ఫీలవుతుందా..? లేదా..? ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనే నేపథ్యంలో సినిమా సాగనున్నట్టు ట్రైలర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్‌.

ఎల్‌జీఎం ట్రైలర్‌..

ఎల్‌జీఎంలో నదియా, యోగిబాబు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. లవ్‌టుడే సినిమాతో అందరి మనసు దోచేసిన ఇవానా ఈ సినిమాతో సూపర్ క్రేజ్ సంపాదించుకోవడం గ్యారంటీ అని ట్రైలర్‌తో అర్థమవుతోంది.

ఎల్‌జీఎం టీజర్‌..

#LGM certified with a U certificate – coming to theatres on July 28. The fun is just about to begin, get ready to enjoy with your entire family!@DhoniLtd @msdhoni @SaakshiSRawat @Ramesharchi @iamharishkalyan @i__ivana_ @ActressNadiya @iyogibabu @rjvijayofficial @vp_offl… pic.twitter.com/umjHLfiBva

— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 26, 2023