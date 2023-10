October 25, 2023 / 04:33 PM IST

Leo Movie | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం ‘లియో’ (Leo.. Bloody Sweet). త్రిష హీరోయిన్‌గా నటించ‌గా.. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ సినిమా గ‌త‌ గురువారం తమిళంతో పాటు, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల అయ్యింది. అయితే ఈ సినిమా ప్రదర్శనలో తాజాగా అనుకోని సంఘటన చోటు చేసుకుంది.

అమెరికాలోని ఓ థియేటర్‌లో ‘లియో’ సినిమా ప్రదర్శిత‌మ‌వుతుండ‌గా.. ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి స్క్రీన్‌ను చింపేశాడు. ‘లియో’ విదేశీ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ హక్కులు పొందిన సంస్థ వల్ల తాను ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నానని ఆరోపిస్తూ ఇలా చేశాన‌ని ఆ వ్యక్తి తెలిపిన‌ట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి. కాగా.. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) October 25, 2023