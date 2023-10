October 6, 2023 / 12:06 PM IST

Leo Movie | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘లియో’ (Leo.. Bloody Sweet). త్రిష హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండ‌గా.. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉండ‌గా.. లియో కోసం విజయ్ అభిమానులు వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా అక్టోబర్ 19న విడుదల కానుంది. ఇదిలా ఉంటే విజయ్ అభిమానులకు ఒక స‌ర్‌ప్రైజ్ న్యూస్ వ‌చ్చింది.

ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​ను మొద‌ట మలేషియాలో నిర్వహిస్తామని చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే విదేశాల్లో ఈ మ్యూజిక్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించేందుకు విజయ్ నిరాకరించాడు. దీంతో ఆ ఈవెంట్‌ను తమిళనాడులో సెప్టెంబర్ 30న నిర్వహించనున్నట్లు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియో తెలిపింది. అయితే ఈ ఈవెంట్‌ను కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తున్నట్లు చిత్ర‌బృందం రీసెంట్‌గా ప్ర‌క‌టించింది.

ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమా గురించి ఓ ఆసక్తికరమైన వార్త ఒకటి బయటకు వచ్చింది. ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​ను దుబాయ్​లో గ్రాండ్​గా నిర్వహించడానికి మేక‌ర్స్ ప్లాన్​ చేస్తున్నారని స‌మాచారం. ఇక మ్యూజిక్ లాంచ్ ఈవెంట్ క్యాన్సిల్ అవ్వ‌డంతో.. ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​ను అయిన ఘనంగా జరపాలని చిత్రబృందం భావిస్తోందట. దీంతో దుబాయ్‌లోని సిలికాన్ సెంట్రల్ మాల్, దుబాయ్ సిలికాన్ ఒయాసిస్ వేదిక‌గా అక్టోబ‌ర్ 12న ఈ వేడుక నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిసింది. ఇక ఈ వేడుక‌కు దళపతి విజయ్ రావట్లేదని.. చీఫ్ గెస్ట్‌లుగా లోకేష్ కనగరాజ్, అనిరుధ్‌లతో పాటు చిత్ర‌బృందం పాల్గోనుందని మేక‌ర్స్ తెలిపారు.

#Leo pre-release event in Dubai. Lokesh Kanagaraj and Anirudh will attend, along with some other team members. No Thalapathy. pic.twitter.com/nAHMDC46qU

— LetsCinema (@letscinema) October 6, 2023