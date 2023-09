Leo Event | ‘లియో’ ఆడియో లాంఛ్ ఈవెంట్ క్యాన్సిల్.. కారణం ఇదే

September 27, 2023 / 02:51 PM IST

Leo Movie | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘లియో’ (Leo.. Bloody Sweet). లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ సినిమా లాంఛ్ చేసిన రోజు నుంచే హైప్ క్రియేట్ చేస్తూ వ‌స్తుంది. అక్టోబర్‌ 19న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్‌ మొదలుపెట్టారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేకర్స్ ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్‌ ప్రోమో గ్లింప్స్, ఫస్ట్‌ సింగిల్ లాంచ్ చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ తాజాగా ఒక అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

లియో మ్యూజిక్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ను మొద‌ట మలేషియాలో నిర్వహిస్తామని చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. అయితే విదేశాల్లో ఈ మ్యూజిక్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించేందుకు విజయ్ నిరాకరించాడు. దీంతో ఆ ఈవెంట్‌ను తమిళనాడులో సెప్టెంబర్ 30న నిర్వహించనున్నట్లు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియో తెలిపింది. అయితే దీనికోసం టికెట్స్, పాసులను ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ఈ పాసుల‌కు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ డిమాండ్ ఏర్పడ‌డంతో చేసేదేమీ లేక ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్‌ను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నట్లు చిత్ర‌బృందం తాజాగా ప్ర‌క‌టించింది.

ఈ విష‌యాన్ని సోష‌ల్ మీడియాలో తెలుపుతూ.. లియో మ్యూజిక్ లాంచ్ ఈవెంట్‌కు సంబంధించి ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా రిక్వెస్ట్స్ వ‌చ్యాయి. దీంతో ఈ ఈవెంట్‌కు ఫ్యాన్స్ వస్తే వారిని కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఈ ఆడియో విడుదలను నిర్వహించకూడదని నిర్ణయించుకున్నాము. అంతేగానీ ఇందులో ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిళ్లు లేవ‌ని తెలిపింది. అయితే, అభిమానుల కోరిక మేరకు మూవీ నుంచి వరుసగా అప్‌డేట్‌లను ప్ర‌క‌టిస్తామ‌ని చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించింది.

Considering overflowing passes requests & safety constraints, we have decided not to conduct the Leo Audio Launch.

In respect of the fans’ wishes, we will keep you engaged with frequent updates.

P.S. As many would imagine, this is not due to political pressure or any other…

— Seven Screen Studio (@7screenstudio) September 26, 2023