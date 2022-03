March 3, 2022 / 03:33 PM IST

గ‌తేడాది సీటీమార్ చిత్రంతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకొచ్చాడు యాక్ష‌న్ హీరో గోపీచంద్ (Gopichand). సంప‌త్ నంది డైరెక్ష‌న్‌లో క‌బ‌డ్డీ క్రీడ నేప‌థ్యంలో వ‌చ్చిన ఈ మూవీ మిక్స్ డ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. కాగా ఈ హీరో ప్ర‌స్తుతం శ్రీవాసు (Sriwass) డైరెక్ష‌న్‌లో గోపీచంద్ 30 (Gopichand 30) ప్రాజెక్టు చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం రెగ్యుల‌ర్ షూటింగ్ నేడు హైద‌రాబాద్‌లో షురూ అయింది. ఖిలాడీ ఫేం డింపుల్ హ‌య‌తి (Dimple Hayathi) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది.

దీంతోపాటు ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన క్రేజీ అప్ డేట్ ఒక‌టి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. అదేంటంటే అల‌నాటి అందాల తార, సీనియ‌ర్ న‌టి ఖుష్బూ సుంద‌ర్ (Khushbu Sundar) తాజా చిత్రంలో కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తోంది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ స్పెష‌ల్‌స్టిల్‌తో షేర్ చేసుకున్నారు. ఖుష్బూ సుంద‌ర్ ఇప్ప‌టికే వ‌న్ ఆఫ్ ది కీ రోల్ చేస్తున్న ఆడ‌వాళ్లు మీకు జోహార్లు రేపు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. మ‌రోవైపు జ‌గ‌ప‌తిబాబు కీరోల్ పోషిస్తున్నాడు.

Team #Gopichand30 is elated to Welcome the Veteran and Ever-Versatile actress @khushsundar garu ONBOARD 🤗

⭐️ing @YoursGopichand

A Film by @DirectorSriwass 🎬

In @peoplemediafcy Production@IamJagguBhai @vishwaprasadtg @vivekkuchibotla pic.twitter.com/KcuCvgSAMy

— People Media Factory (@peoplemediafcy) March 3, 2022