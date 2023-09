September 9, 2023 / 10:53 AM IST

Laapataa Ladies | బాలీవుడ్ మిస్టర్ ఫర్‌ఫెక్షనిస్ట్‌ అమీర్‌ ఖాన్‌ (Aamir Khan) ప్రోడ‌క్ష‌న్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే క్రేజ్‌ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇప్ప‌టికే ఆయన ప్రొడక్షన్‌లో వచ్చిన, దోబీ ఘాట్ (Dhobi ghat), తారే జమీన్ పర్ (Taare Jamin Par), సీక్రెట్ సూపర్ స్టార్ (Secret Super Star), దంగల్ (Dangal) చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద ఇండ‌స్ట్రీ హిట్ సాధించాయి. ఇదిలా ఉండ‌గా.. త‌న మాజీ భార్య కిర‌ణ్ రావ్ (Kiran Rao) ‘లాపటా లేడీస్’ (Laapataa Ladies) అనే మూవీకి ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. కాగా.. ఈ మూవీకి అమీర్‌ ఖాన్ ప్రొడ్యూస‌ర్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తోన్నాడు. ఇక మూవీకి సంబంధించిన‌ ఫ‌స్ట్ లుక్ ఇటివ‌లే విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్ (Laapataa Ladies Teaser) విడుద‌ల చేశారు.

టీజ‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. విలేజ్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ మూవీ ఉండ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. కొత్త‌గా పెళ్లి అయిన ఓ జంట ట్రైన్‌లో వెళుతుండగా.. త‌న భార్య మిస్ అవుతుంది. ఇక ట్రైన్‌లో కొత్త పెళ్లికూతురు ఎలా మిస్స‌యింది? ఆ త‌ర్వాత ఏర్ప‌డిన ప‌రిస్థితుల నేప‌థ్యంలో ఈ సినిమా రానుంది. ఇక జమ్తారా వెబ్‌సిరీస్ ఫేమ్ స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ్ (Sparsh Shrivastav) ఈ మూవీలో హీరోగా న‌టిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ 2024 జ‌న‌వ‌రి 5న థియేట‌ర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

దాదాపు ప‌న్నెండేళ్ల విరామం త‌ర్వాత కిర‌ణ్ రావ్ మెగాఫోన్ ప‌ట్టింది. ఆమె చివరగా 2010లో దోబీ ఘాట్ అనే చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించింది. ఈ చిత్రం అప్ప‌ట్లో ఇంట‌ర్వెల్ లేకుండా తీసిన మూవీగా రికార్డు సాధించింది.

Tarikh pata chali hai,

Unka pata bhi jald hi lag jayega !#LaapataaLadies 5 January 2024 se aapke nazdiki cinema gharon mein !

Directed by #KiranRao

Original Story by #BiplabGoswami

Screenplay & Dialogues by #SnehaDesai

Additional Dialogues by #DivyanidhiSharma pic.twitter.com/93E1iBiwxt

— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) September 8, 2023