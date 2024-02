Guntur kaaram | మహేశ్ బాబు కుర్చీమడతపెట్టి మాస్‌ వీడియో సాంగ్‌ వచ్చేసింది..

February 1, 2024 / 06:46 PM IST

Guntur kaaram | త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ డైరెక్షన్‌లో మహేశ్ బాబు నటించిన చిత్రం గుంటూరు కారం (Guntur kaaram). శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ మూవీలో వచ్చే ఊరమాస్‌ సాంగ్‌ కుర్చీమడతపెట్టి (Kurchi Madathapetti) ఏ స్థాయిలో ఫేమస్ అయ్యిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ప్రోమో విడుదలైనప్పటి నుంచి ఈ సాంగ్‌కు మిలియన్ల సంఖ్యలో రీల్స్‌ చేస్తూనే ఉన్నారు. విడుదలైన అన్ని ప్లాట్‌ఫాంలో వ్యూస్‌ కొల్లగొడుతోంది.

తాజాగా కుర్చీ మడత పెట్టి ఫుల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. సోషల్‌ మీడియాలో పాపులర్ అయిన కుర్చీతాత డైలాగ్‌తో సాగే ఈ మాస్‌ బీట్‌ సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలిచిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ పాటకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మిలియన్‌కుపైగా రీల్స్‌ చేశారంటే క్రేజ్‌ ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే చీరకట్టులో, మోడ్రన్‌ డ్రెస్సులలో అమ్మాయిలు కుర్చీమడతపెట్టి సాంగ్‌కు మహేశ్ బాబు, శ్రీలీల ఇరగదీసే ఊరమాస్‌ స్టెప్పులేస్తూ దుమ్ముదులిపేస్తున్న వీడియోలు నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి.

కుర్చీమడతపెట్టి మాస్‌ వీడియో సాంగ్‌..

The Electrifying Mass Dance Number ~ #KurchiMadathapetti Full Video Song is Out Now. 🔥🕺💃

