Kurchi Madathapetti | కుర్చీమడతపెట్టి క్రేజ్‌ అదిరిందంతే.. నెట్టింట ఎన్ని రీల్స్‌ చేశారో తెలుసా..?

January 24, 2024 / 06:40 PM IST

Kurchi Madathapetti | సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక తెలుగు సాంగ్‌ మార్మోగిపోతుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. 2024కు ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతూ టాలీవుడ్‌ నుంచి ఊరమాస్‌ సాంగ్‌ ఒకటి నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. ఇంతకీ ఆ సాంగ్‌ ఏంటో అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఇటీవలే విడుదలైన మహేశ్ బాబు గుంటూరు కారం (Guntur kaaram) చిత్రంలోని కుర్చీమడతపెట్టి (Kurchi Madathapetti) సాంగ్‌.

సోషల్‌ మీడియాలో పాపులర్ అయిన కుర్చీతాత డైలాగ్‌తో సాగే ఈ మాస్‌ బీట్‌ సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలిచిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ పాటకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మిలియన్‌కుపైగా రీల్స్‌ చేశారంటే క్రేజ్‌ ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. చీరకట్టులో, మోడ్రన్‌ డ్రెస్సులలో అమ్మాయిలు కుర్చీమడతపెట్టి సాంగ్‌కు ఇరగదీసే ఊరమాస్‌ స్టెప్పులేస్తూ దుమ్ముదులిపేస్తున్నారు. ఈ రీల్స్‌ పై మీరూ ఓ లుక్కేయండి మరి.

నెట్టింట కుర్చీమడతపెట్టి రీల్స్‌..

Super 🌟 @urstrulyMahesh & @sreeleela14’s SUPER Energetic Dance moves takes over the internet!! 🕺💥#KurchiMadathapetti hits a MASSive 1️⃣ Million+ Reels & counting on #Instagram ❤️‍🔥

– https://t.co/KJl0gmV3jB

A @MusicThaman Musical 🎹#Trivikram #Thaman @meenakshiioffl… pic.twitter.com/gDkD6THPdk

— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) January 24, 2024