February 14, 2023 / 01:25 PM IST

Kiara Advani | బాలీవుడ్‌ ప్రేమ జంట కియారా అడ్వాణీ-సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్ర వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఈనెల 7వ తేదీన రాజస్థాన్‌లోని జైసల్మేర్‌లో గల సూర్యగఢ్‌ ప్యాలెస్‌లో వీరి వివాహం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. వివాహం అనంతరం ఢిల్లీ, ముంబైలో గ్రాండ్‌గా వెడ్డింగ్‌ రిసెప్షన్‌ కూడా ఏర్పాటు చేసింది ఈ కొత్త జంట. ఇదిలా ఉండగా.. కియారా పెళ్లికి ముందే ప్రెగ్నెంట్‌ అయ్యిందంటూ బాలీవుడ్ వివాదాస్పద ఫిల్మ్ క్రిటిక్, నటుడు కమల్ ఆర్ ఖాన్ బాంబు పేల్చాడు.

బాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలపై వివాదస్పద కామెంట్స్ చేస్తూ కమల్‌ ఆర్‌ ఖాన్‌ తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కొత్త జంట కియారా-సిద్ధార్థ్‌ పై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ‘బాలీవుడ్‌లో కొత్త ట్రెండ్‌ నడుస్తోంది. ముందు గర్భం దాల్చడం.. తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడం. సమాచారం ప్రచారం.. ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌లో పెళ్లి చేసుకున్న కొత్త జంట కూడా ఇదే ఫార్ములాను ఫాలో అవుతోంది’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు.

Bollywood’s new trend is, that first get pregnant and then get married. According to sources, Bollywood Ki recently Huyee Marriage Ka Bhi Yahi Formula Hai. Accha Hai.

— KRK (@kamaalrkhan) February 12, 2023