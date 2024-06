Pawan kalyan | కొణిదెల పవన్‌ కల్యాణ్‌ అనే నేను ఏపీ మంత్రిగా..

June 12, 2024 / 12:41 PM IST

Pawan kalyan | పవన్‌ కల్యాణ్ (Pawankalyan) అభిమానులు, ఫాలోవర్లు, జనసేన కార్యకర్తలు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న క్షణం రానే వచ్చింది. నటుడిగా కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న జనసేన అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ ఆయనతో ప్రమాణం చేయించారు

కొణిదెల పవన్‌ కల్యాణ్‌ అనే నేను.. శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని.. భారత దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడతానని ఆంధప్రదేశ్‌ రాష్ట్రమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్దతో, అంత:కరణశుద్దితో నిర్వహిస్తానని, భయంగాని, పక్షపాతంగాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు పవన్‌ కల్యాణ్‌. ప్రమాణస్వీకారం సందర్భంగా అన్నయ్య చిరంజీవి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు పవన్‌ కల్యాణ్‌.

#WATCH | Jana Sena chief Pawan Kalyan takes oath as the minister of the Andhra Pradesh Government. pic.twitter.com/v3HAz9dYyG

— ANI (@ANI) June 12, 2024