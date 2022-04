April 15, 2022 / 10:59 AM IST

Komma Uyyala song | ప్రస్తుతం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ హ‌వా కొన్ని చోట్ల ఇంకా కోన‌సాగుతూనే ఉంది. ద‌ర్శ‌క దిగ్గ‌జం రాజ‌మౌళి తెర‌కెక్కించిన ఈ చిత్రం మార్చి 25న విడుద‌లై భారీ క‌లెక్ష‌న్ల‌ను రాబ‌డుతుంది. నైజాంలో 100కోట్ల మార్కును ట‌చ్ చేసిన మొద‌టి సినిమాగా ట్రిపుల్ రికార్డు సృష్టించింది. రీసెంట్‌గానే ఈ చిత్రం 1000కోట్ల మార్కును కూడా ట‌చ్ చేసి హైయెస్ట్ గ్రాస‌ర్ ఫిలింస్‌లో టాప్‌-3లో ఆర్ఆర్ఆర్ చోటు ద‌క్కించుకుంది. రామ్‌చ‌ర‌ణ్, ఎన్టీఆర్‌ల న‌ట‌న‌కు ప్రేక్ష‌కులు ఫిదా అయ్యారు. ఇక ఈ చిత్రం విజ‌యంలో పాట‌ల‌కు కూడా కొంత వ‌ర‌కు క్రెడిట్ ద‌క్కుతుంది.

ఎమ్ఎమ్ కీర‌వాణి స్వ‌ర ప‌రిచిన బాణీలు ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. విడుద‌ల‌కు ముందే ఈ పాటలు యూట్యూబ్‌లో మిలియ‌న్ల వ్యూస్‌ను సాధించాయి. అయితే థియేట‌ర్ల‌కు వెళ్ళిన ప్రేక్ష‌కులు మాత్రం స‌ర్ ప్రైజ్‌గా వ‌చ్చిన ‘కొమ్మ ఉయ్యాల’ పాట‌కు ఫిదా అయ్యారు. సినిమా విడుద‌ల త‌ర్వాత ఎక్కువ‌గా ప్రేక్ష‌కులు ఈ పాట గురించే మాట్లాడుకున్నారు. సినిమా ప్రారంభంలో మల్లీ హ‌మ్ చేసిన ఈ పాట‌ను చిన్నారి ప్ర‌కృతి రెడ్డి ఆల‌పించింది. ఈమె గొంతుకు ప్రేక్ష‌కులు మంత్ర ముగ్థుల‌య్యారు. అప్ప‌టినుంచి ఈ పాట‌ను విడుద‌ల చేయ‌మ‌ని నెటీజ‌న్లు మేక‌ర్స్ కొరుతూనే ఉన్నారు. అయితే తాజాగా ఈ పాట వీడియో సాంగ్‌ను శ‌నివారం సాయంత్రం 4గంట‌ల‌కు విడుద‌ల కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో ఎన్టీఆర్ కొమురం భీం గెట‌ప్‌లో భుజాల‌పై మ‌ల్లీని ఎత్తుకొని ప‌య‌న‌మ‌వ‌తున్న ఫోటోను సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

Gear up to tune to the heartfelt song of the year!#KommaUyyala #AmberSeToda #KombaaUnKaada #KombeUyyale #KombaNinnKaada

Full Video Song will be out at 4 PM tomorrow.

An @mmkeeravaani Musical! #RRRMovie

Audio on @LahariMusic @TSeries pic.twitter.com/BOkjFa67LP

— Lahari Music (@LahariMusic) April 15, 2022