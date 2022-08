August 16, 2022 / 07:56 AM IST

Kaushik LM Passes Away | సినీ ఇండ‌స్ట్రీలో మ‌రో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్ర‌ముఖ మూవీ క్రిటిక్‌, ఫిల్మ్ ట్రాక‌ర్ కౌశిక్ ఎల్ఎం(35) హ‌ఠాన్మ‌ర‌ణం చెందాడు. సోమ‌వారం సాయంత్రం హఠాత్తుగా గుండెపోటు రావ‌డంతో అక్క‌డిక‌క్క‌డే మృతి చెందాడు. కోలీవుడ్ సినిమాల‌కు రివ్యూలు రాయ‌డం, సెల‌బ్రెటీల‌ను ఇంట‌ర్వూ చేయ‌డం వంటి వాటితో త‌మిళ‌నాట కౌశ‌ల్ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఈయ‌న మ‌ర‌ణం ప‌ట్ల పలువురు సినీ సెల‌బ్రెటీలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్య‌క్తం చేశారు.

ఈయ‌న చ‌నిపోయే ఆరుగంట‌ల ముందు కూడా ‘సీతారామం’ సినిమాకు సంబంధించిన ట్వీట్ వేశాడు. వృత్తి రిత్యా ఇంజ‌నీర్ అయిన కౌశిక్ ప్ర‌ముఖ త‌మిళ యూట్యూబ్ ఛానెల్ బిహైండ్ వూడ్స్‌లో ఫిల్మ్ క్రిటిక్‌గా వృత్తిని ప్రారంభించాడు. ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు మూవీ అప్‌డేట్‌ల‌ను సోష‌ల్‌మీడియా ద్వారా పోస్ట్ చేస్తూ విప‌రీత‌మైన ఫాలోవ‌ర్స్‌ను ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. ఈయ‌న మ‌ర‌ణం ప‌ట్ల దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్‌, విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌, ధ‌నుష్ , కీర్తి సురేష్ వంటి ప‌లువురు సెల‌బ్రెటీలు సోష‌ల్ మీడియాలో సంతాపం ప్ర‌క‌టించారు.

@LMKMovieManiac This is truly heartbreaking. I so so wish this isn’t true. I cannot imagine what your family is going through. Kaushik we know each other mostly through Twitter and a few personal interactions. You have always shown me so much love and support 💔💔💔

