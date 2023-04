Meter Movie Review | మీటర్‌ ట్విట్టర్‌ రివ్యూ.. ఆ రెండు సినిమాలను దింపేశాడట..!

April 7, 2023 / 12:30 PM IST

Meter Movie Review | కెరీర్‌ బిగెనింగ్‌లో బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్లతో దూసుకుపోయిన కిరణ్‌ అబ్బవరం ఆ తర్వాత డల్‌ అయ్యాడు. హ్యాట్రిక్‌ ఫ్లాప్‌లతో తనకున్న కాస్తో కూస్తో మార్కెట్‌ను కూడా కోల్పోయాడు. దాంతో సూపర్‌ పాజిటీవ్‌ రివ్యూలు తెచ్చుకున్న ‘వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ’ సైతం జస్ట్‌ బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ మాత్రమే అయింది. కమర్షియల్‌గా నిర్మాతలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టలేకపోయింది. దాంతో ఎలాగైన ఈ సారి సాలిడ్‌ హిట్‌ కొట్టాలని ‘మీటర్‌’ వంటి మాస్‌ యాక్షన్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చాడు. రమేష్‌ కడూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాపై మొదటి నుంచి పాజిటీవ్‌ బజ్‌ ఉంది. పైగా టీజర్‌, ట్రైలర్‌లతో మాస్‌ అడియెన్స్‌లో మంచి ఇంట్రెస్ట్‌ క్రియేట్‌ అయింది. పైగా మైత్రీ వంటి బ్యానర్‌ సపోర్ట్‌ ఈ సినిమాకు తోడవడంతో అందరిలోనూ తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది. ఇక ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు ప్రీమియర్లు పడిపోయాయి. సినిమాను చూసిన పలువురు నెటీజన్‌లు ట్విటర్‌ వేదికగా రివ్యూలు పంచుకున్నారు.

#Meter

Look and Feel like patas in terms of music,bgm and taking .

Mildly Entertaining and short runtime ,kiran abbavaram looks and performs well mostly.

1st hlaf Comedy just okay, Few dialogues good. But rest all routine.

Average movie.

2.5/5#meter review

