March 14, 2024 / 11:18 AM IST

Kiran Abbavaram – Rahasya Gorak | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram), నటి రహస్య గోరక్ (Rahasya Gorak)ల‌ నిశ్చితార్థం ఘనంగా జరిగింది. హైదరాబాద్‍లోని ఓ రిసార్టులో బుధ‌వారం వీరి ఎంగేజ్‍మెంట్ గ్రాండ్‍గా జరుగ‌గా.. ఈ వేడుక‌కు ఇరు కుటుంబాల స‌భ్యుల‌తో పాటు బంధువులు, స్నేహితులు హాజ‌ర‌య్యారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

‘రాజావారు రాణిగారు’ (Raja Vaaru Rani Gaaru) సినిమాలో వీరిద్ద‌రూ క‌లిసి న‌టించారు. ఇక తొలి సినిమాతోనే కిరణ్‌, రహస్య గోరక్ ప్రేమలో పడ్డారని అప్ప‌ట్లో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే మొదట్లో స్నేహితులుగా ఉన్నా.. ఆ తర్వాత వీరి స్నేహం ప్రేమగా మారింది. ఇక వీరి ఆగస్టులో పెళ్లి జరుగనున్నదని సమాచారం. మరో వైపు అభిమానులు ఈ ప్రేమజంటకు అభిమానులు, నెటిజన్లు, పలువురు సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

Young Talent @Kiran_Abbavaram & Actress @rahasya_gorak Got Engaged 💍 Today 💕

Wishing them a lifetime of love and happiness ❤️#KiranAbbavaram #RahasyaGorak pic.twitter.com/arzs5BToWc

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) March 13, 2024