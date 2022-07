July 26, 2022 / 09:38 AM IST

Kichcha Sudeep ‘Vikrant Rona’ Telugu Pre-Release Event | క‌న్న‌డ హీరో సుదీప్ కిచ్చా తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచిత‌మే. రామ్‌గోపాల్ వ‌ర్మ తెర‌కెక్కించిన ‘ర‌క్త‌చ‌రిత్ర’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌య‌మైన సుదీప్ ‘ఈగ’ సినిమాతో తెలుగులో విప‌రీత‌మైన క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాడు. ఆ త‌రువాత వ‌రుస‌గా ‘బాహుబ‌లి’, ‘సైరా’ వంటి పాన్ ఇండియా సినిమాల‌తో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ద‌గ్గ‌ర‌య్యాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న రెండు సినిమాల‌ను సెట్స్‌పై ఉంచాడు. అందులో ‘విక్రాంత్ రోనా’ ఒక‌టి. ఇప్ప‌టికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం విడుద‌ల ప‌లుమార్లు వాయిదా ప‌డుతూ వ‌చ్చింది. ఇటీవ‌లే మేక‌ర్స్ ఈచిత్రాన్ని జూలై 28న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం అప్‌డేట్‌ల‌ను స్టార్ చేసింది.

కిచ్చా సుదీప్ ప్రతి భాష‌లో ప్ర‌మోష‌న్‌ల‌ను జ‌రుపుతూ సినిమాపై మంచి బ‌జ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. మంగ‌ళ‌వారం ఈ సినిమా తెలుగు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ పార్క్ హైయ‌త్‌లో గ్రాండ్‌గా జ‌రుగ‌నుంది. ఇప్ప‌టికే తెలుగులో బుకింగ్స్ కూడా ఓపెన్ అయ్యాయి. ఇక ఇటీవ‌లే బాలీవుడ్‌లో గ్రాండ్‌గా ఈవెంట్ జ‌రిగిన విష‌యం తెలిసిందే. బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్‌ఖాన్ ఈవెంట్‌కు గెస్ట్‌గా వ‌చ్చాడు. అనుప్ భందారి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రాన్ని షాలిని ఆర్ట్స్‌, ఇన్‌వేనియో ఫిలింస్ ఇండియా సంస్థల‌తో క‌లిసి సుదీప్ స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కించాడు. బాలీవుడ్ భామ జాక్వెలీన్ ఫెర్నాండెజ్ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించింది. ఈ చిత్రం క‌న్న‌డ‌తో పాటు తెలుగు, త‌మిళ‌, హిందీ, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది. అంజీష్ లోక‌నాథ్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రానికి విలియ‌మ్ డేవిడ్ సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌గా పనిచేశాడు.

Join us to welcome the Devil's team😈

Witness the Grand Pre Release Event of #VikrantRona from Today @ 10AM Onwards 💥

📍Park Hyatt, HYD.

🎟️https://t.co/gSzZ1ThyWE@KicchaSudeep @anupsbhandari @nirupbhandari @JackManjunath @shaliniartss @LahariMusic @shreyasgroup pic.twitter.com/aWErR8E4Yy

