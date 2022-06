June 18, 2022 / 04:09 PM IST

Vikrant rona trailer date | క‌న్న‌డ హీరో సుదీప్ కిచ్చా తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచిత‌మే. రామ్‌గోపాల్ వ‌ర్మ తెర‌కెక్కించిన ‘ర‌క్త‌చ‌రిత్ర’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌య‌మైన సుదీప్ ‘ఈగ’ సినిమాతో తెలుగులో విప‌రీత‌మైన క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాడు. ఆ త‌రువాత వ‌రుస‌గా ‘బాహుబ‌లి’, ‘సైరా’ వంటి పాన్ ఇండియా సినిమాల‌తో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ద‌గ్గ‌ర‌య్యాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న రెండు సినిమ‌ల‌ను సెట్స్‌పై ఉంచాడు. అందులో ‘విక్రాంత్ రోనా’ ఒక‌టి. ఇప్ప‌టికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం విడుద‌ల ప‌లుమార్లు వాయిదా ప‌డుతూ వ‌చ్చింది. ఇటీవ‌లే మేక‌ర్స్ ఈచిత్రాన్ని జూలై 28న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం అప్‌డేట్‌ల‌ను స్టార్ చేసింది. తాజాగా మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు.

‘విక్రాంత్ రోనా’ ట్రైల‌ర్‌ను జూన్ 23న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. పాన్ ఇండియా సినిమాగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని అనుప్ భందారి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. షాలిని ఆర్ట్స్‌, ఇన్‌వేనియో ఫిలింస్ ఇండియా సంస్థల‌తో క‌లిసి సుదీప్ స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కించాడు. బాలీవుడ్ భామ జాక్వెలీన్ ఫెర్నాండెజ్ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించింది. ఈ చిత్రం క‌న్న‌డ‌తో పాటు తెలుగు, త‌మిళ‌, హిందీ, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది. అంజీష్ లోక‌నాథ్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రానికి విలియ‌మ్ డేవిడ్ సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌గా పనిచేశాడు.

Once You Enter The Maze, Escape Is Not An Option

Vikrant Rona Official Trailer on 23rd June… Get Ready !!!! #VikrantRonaTrailer #VRTrailerOnJune23 @anupsbhandari @JackManjunath @shaliniartss @InvenioF @ZeeStudios_ #VRonJuly28 #VRin3D pic.twitter.com/o9oQupFeXJ

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) June 17, 2022