November 23, 2023 / 04:04 PM IST

Kiara Advani | సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు, ఫాలోవర్లకు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేసే భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది బాలీవుడ్ (Bollywood) భామ కియారా అద్వానీ (Kiara Advani). ప్రొఫెషనల్ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉండే ఈ భామ తాజాగా Farrey స్క్రీనింగ్‌ ఈవెంట్‌లో సందడి చేసింది. టోన్డ్‌ జీన్స్‌, బ్లూటాప్‌లో హొయలుపోతూ కెమెరాకు స్టన్నింగ్ ఫోజులిచ్చింది. ఈ విజువల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో స‌ల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) సోద‌రి అల్విరా ఖాన్ అగ్నిహోత్రి-అతుల్ అగ్నిహోత్రి కూతురు అలిజెహ్ అగ్నిహోత్రి (Alizeh Agnihotri) ఈ సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్ డెబ్యూ ఇస్తోంది. నవంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ స్క్రీనింగ్ ఈవెంట్‌లో సల్మాన్‌ ఖాన్‌ సోదరీమణులు అల్విరా, అర్పితాతోపాటు యాక్టర్లు సన్నీడియోల్‌, కరణ్ డియోల్‌, రితేశ్‌దేశ్‌ముఖ్‌-జెనీలియా కపుల్‌, అభిమన్య దస్సానీ, రాజ్‌ బబ్బర్‌, పునీత్ మల్హోత్రా, రోనిత్‌ రాయ్‌తోపాటు పలువురు సెలబ్రిటీలు పాల్గొన్నారు.

కియారా అద్వానీ ప్రస్తుతం శంకర్‌-రాంచరణ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ గేమ్‌ ఛేంజర్‌తోపాటు వార్‌ 2 చిత్రంలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తోంది. గేమ్‌ ఛేంజర్‌ తాజా షెడ్యూల్ మైసూరులో ప్రారంభమైంది.

స్క్రీనింగ్ ఈవెంట్‌లో కియారా అద్వానీ..

#WATCH Kiara Advani looked beautiful, attends Farrey movie screening. Salman Khan’s niece, Alizeh Agnihotri is gearing up for the release of her debut film, ‘Farrey,’ scheduled to hit theaters on November 24. #KiaraAdvani #Farrey #SalmanKhan #AlizehAgnihotri pic.twitter.com/SJuTAabWIH

— E Global news (@eglobalnews23) November 23, 2023