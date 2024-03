Kiara Advani | కియారా అద్వానీనా మజాకా.. డాన్‌ 3 కోసం షాకింగ్‌ రెమ్యునరేషన్‌..!

Kiara Advani | తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న భామల్లో ముందు వరుసలో ఉంటుంది కియారా అద్వానీ (Kiara Advani). రణ్ వీర్ సింగ్‌ హీరోగా నటిస్తోన్న డాన్ 3 (Don3) చిత్రానికి కియారా తీసుకుంటున్న రెమ్యునరేషన్‌ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Kiara Advani | తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న భామల్లో ముందు వరుసలో ఉంటుంది కియారా అద్వానీ (Kiara Advani) . బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో అభిమానులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తున్న ఈ భామకు సంబంధించిన న్యూస్ ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. రణ్ వీర్ సింగ్‌ హీరోగా నటిస్తోన్న డాన్ 3 (Don3) లో కియారా అద్వానీ ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే మేకర్స్‌ అధికారికంగా ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి కియారా తీసుకుంటున్న రెమ్యునరేషన్‌ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

ఏకంగా ఈ సినిమా కోసం రూ.13 కోట్లు తీసుకుంటుందన్న వార్త ఇప్పుడు బీటౌన్ సర్కిల్‌లో టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది.

మరి ఈ వార్తల్లో నిజమెంతుందనేది పక్కన పెడితే.. తాజా గాసిప్‌ను మాత్రం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కియారా ఫాలోవర్లు, అభిమానులు. ఫర్హాన్‌ అఖ్తర్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ త్వరలోనే షురూ కానుంది. దీనికోసం ఇప్పటికే కియారా అద్వానీ, రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ ప్రిపరేషన్‌ కూడా మొదలు పెట్టారట. మరి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై రణ్‌వీర్‌ సింగ్, కియారా అద్వానీ కాంబినేషన్‌లో ఏ రేంజ్‌లో ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తుందో చూడాలంటున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

కియారా అద్వానీ ప్రస్తుతం శంకర్‌ దర్శకత్వంలో రాంచరణ్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌లో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది. మరోవైపు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌, హృతిక్‌ రోషన్‌ కాంబోలో వస్తోన్న వార్‌ 2లో కూడా నటిస్తోంది.

