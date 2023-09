September 17, 2023 / 04:36 PM IST

Keerthy Suresh | తెలుగు, తమిళ భాషల్లో వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతోంది కీర్తిసురేశ్ (‌Keerthy Suresh). ఈ ఏడాది దసరా సినిమాలో వెన్నెల పాత్రలో జీవించేసి.. అందరినీ ఆకట్టుకుంది. గ్లామరస్‌గా మెరవాలన్నా.. డీగ్లామరస్‌గా కనిపించాలన్నా.. నా తర్వాతే ఎవరైనా అంటోంది కీర్తిసురేశ్‌. ఈ బ్యూటీ దుబాయ్‌లో జరిగిన సైమా అవార్డ్స్‌ 2023లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. కాటుక కనులతో థిక్‌ బ్లూ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతూ హొయలుపోయింది.

కీర్తిసురేశ్‌తో ఇద్దరు భామలు సెల్ఫీ దిగారు. ఇంతకీ ఆ ఇద్దరు ఎవరనే కదా మీ డౌటు. ఒకరు కళ్యాణి ప్రియదర్శణ్ (Kalyani Priyadarshan). మరొకరు శృతిహాసన్‌ (Shruti Haasan). రెడ్‌ డ్రెస్‌లో కళ్యాణి ప్రియదర్శణ్‌, బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్స్‌లో శృతిహాసన్‌ మధ్యలో కీర్తిసురేశ్‌.. ఈ ముగ్గురు హాట్ లుక్స్‌లో ఒకే ఫ్రేమ్‌లో కనిపిస్తూ నెట్టింట టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నారు. కీర్తిసురేశ్‌ ప్రస్తుతం తమిళంలో నాలుగు సినిమాల్లో నటిస్తోంది. కళ్యాణి ప్రియదర్శణ్‌ తమిళంలో నాలుగు సినిమాల్లో నటిస్తుండగా.. ఒకటి ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ దశలో, మూడు చిత్రీకరణ దశలో ఉన్నాయి.

శృతిహాసన్‌ ప్రస్తుతం మూవీ లవర్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ సలార్‌లో ఫీ మేల్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. రెండు పార్టులుగా రాబోతుండగా.. Salaar: Part 1 – Ceasefire నవంబర్‌లో విడుదల కానుంది. నాని హీరోగా నటిస్తోన్న హాయ్‌ నాన్న మూవీలో మరో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో మెరవనుంది. ఇంగ్లీష్‌లో The Eye సినిమా చేస్తోంది.

కీర్తిసురేశ్‌ మెరుపులు..

Keep Smiling and be beautiful🥹💙🫶@KeerthyOfficial #KeerthySuresh #SIIMAAwards2023

https://t.co/5dT2vTzegv pic.twitter.com/e2fa8sZ63c

— HYD7AM (@hyd7am) September 17, 2023