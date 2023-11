Keedaa Cola | వసూళ్లలో దూసుకుపోతున్న ‘కీడా కోలా’.. రెండో రోజు కలెక్షన్స్‌ ఎంతంటే..!

November 5, 2023 / 03:56 PM IST

Keedaa Cola | పెళ్లి చూపులు (Pelli Choopulu), ఈ నగరానికి ఏమైంది (ENE) చిత్రాల ఫేమ్ తరుణ్ భాస్క‌ర్ (Tharun Bhascker) స్వీయ‌ ద‌ర్శ‌క‌త్వంతో వ‌చ్చిన చిత్రం ‘కీడా కోలా’ (Keedaa Cola). బ్రహ్మనందం, చైత‌న్య రావు, రాగ్ మ‌యుర్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. సరికొత్త క్రైమ్‌ కామెడీ కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ద‌గ్గుబాటి రానా సమర్పణలో న‌వంబ‌ర్ 03న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమా త‌రువాత ఐదేండ్లు గ్యాప్ తీసుకుని తరుణ్ భాస్క‌ర్ ఈ సినిమా తీయ‌గా.. బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద భారీగా వసూళ్లు రాబ‌డుతుంది.

తొలిరోజు ఈ సినిమా కలెక్షన్‌లు చూసుకుంటే.. రూ.6.03 కోట్లు వసూలైనట్టు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఇక రెండో రోజు కూడా అదే జోరు కొనసాగిస్తూ.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.9.72 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లను సాధించింది. ఇక ఈ రోజు ఆదివారం కాబట్టి ఈ కలెక్షన్స్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. మ‌రోవైపు శుక్ర‌వారం రోజే విడుద‌లైన స‌త్యం రాజేష్ ‘మా ఊరి పొలిమేర 2’ సినిమా తొలిరోజు రూ. 3 కోట్ల కలెక్షన్‌లు రాబ‌ట్ట‌గా.. రెండో రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.6.6 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇక ఆదివారం ఈ సినిమా చూసే ప్రేక్ష‌కుల‌ను బ‌ట్టి మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించే అవకాశం ఉంది.

Both films are doing well at the box office.

Going by the momentum, #Polimera2 might end up being a bigger hit.

Out of ₹9.72 crores, contribution from USA gross itself is approximately ₹3.5 crores (36%) for #KeedaaCola.

Good for the Telugu film industry!! 👍 pic.twitter.com/hDBFkEqMqg

— idlebrain jeevi (@idlebrainjeevi) November 5, 2023