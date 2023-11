Keeda Cola | భారీగా వసూళ్లు రాబట్టిన ‘కీడా కోలా’.. తొలి రోజు కలెక్షన్స్‌ ఎంతంటే..!

November 4, 2023 / 03:32 PM IST

Keedaa Cola | పెళ్లి చూపులు (Pelli Choopulu), ఈ నగరానికి ఏమైంది (ENE) చిత్రాల ఫేమ్ తరుణ్ భాస్క‌ర్ (Tharun Bhascker) స్వీయ‌ ద‌ర్శ‌క‌త్వంతో వ‌చ్చిన చిత్రం ‘కీడా కోలా’ (Keedaa Cola). బ్రహ్మనందం, చైత‌న్య రావు, రాగ్ మ‌యుర్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. సరికొత్త క్రైమ్‌ కామెడీ కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ద‌గ్గుబాటి రానా సమర్పణలో న‌వంబ‌ర్ 03న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమా త‌రువాత ఐదేండ్లు గ్యాప్ తీసుకుని తరుణ్ భాస్క‌ర్ ఈ సినిమా తీయ‌గా.. తొలి రోజు భారీగా వసూళ్లు రాబట్టింది. గ్లోబల్‌గా, దేశీయంగా కలెక్షన్‌ల వర్షం కురిసింది.

ఇక ‘కీడా కోలా’ (Keedaa Cola) సినిమాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలిరోజు కలెక్షన్‌లు చూసుకుంటే.. రూ.6.03 కోట్లు వసూలైనట్టు వివిధ రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. రానున్న రెండు రోజులు వీకెండ్ కాబట్టి ఈ కలెక్షన్స్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. మ‌రోవైపు శుక్ర‌వారం రోజే విడుద‌లైన స‌త్యం రాజేష్ ‘మా ఊరి పొలిమేర 2’ సినిమా తొలిరోజు రూ. 3 కోట్ల కలెక్షన్‌లు రాబ‌ట్టింది.

Both films are doing well at box office for their budget and genre! 👍#KeedaaCola#Polimera2 pic.twitter.com/PrmPp6zkU5

— idlebrain jeevi (@idlebrainjeevi) November 4, 2023