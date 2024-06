June 9, 2024 / 06:36 PM IST

Katrina Kaif | మల్లీశ్వరి సినిమాతో తొలిసారి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరిసింది కత్రినాకైఫ్ (Katrina Kaif)‌. తెలుగులో తొలి సినిమాతోనే సూపర్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ సంపాదించుకుంది. ఈ ఏడాది మేరీ క్రిస్మస్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకులకు హాయ్‌ చెప్పగా.. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద పాజిటివ్‌ టాక్ తెచ్చుకుంది. నెట్టింట ఎప్పుడు ఏదో ఒక విధంగా హాట్‌ టాపిక్‌గా మారే కత్రినాకైఫ్‌ తాజాగా బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్స్‌లో మెరిసి సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.

ఈ భామ ఇటీవలే లండన్‌కు హాలీడే ట్రిప్‌ వేసిన విషయం తెలిసిందే. ట్రిప్‌ ముగించుకుని ముంబైకి తిరిగొచ్చింది కత్రినాకైఫ్‌. ఈ బ్యూటీ బ్లాక్ స్టైలిష్‌ సన్‌గ్లాసెస్‌లో మ్యాచింగ్‌ డ్రెస్‌లో ఎయిర్‌పోర్టులో నుంచి బయటకు వస్తూ.. మెస్మరైజ్ చేస్తున్న విజువల్స్‌ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి.

After a long time, #KatrinaKaif is back in the city 😍 pic.twitter.com/QpXpj1G89M

— Bollywood Buzz (@BollyTellyBuzz) June 9, 2024