October 10, 2023 / 12:24 PM IST

Tiger-3 Movie | యష్‌ రాజ్‌ ఫిలింస్‌ స్పై యూనివర్స్‌లో ఐదో ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్‌గా తెరకెక్కిన టైగర్‌-3 రిలీజ్‌కు సిద్ధమైంది. ఎప్పుడూ లేని విధంగా సౌత్‌లో అత్యధిక థియేటర్‌లలో రిలీజవుతున్న సల్మాన్‌ సినిమాగా రికార్డులెక్కనుంది. పఠాన్‌, జవాన్‌ వంటి సినిమాలు సౌత్‌లో బాగా ఆడటంతో టైగర్‌-3 సినిమా ఈ సారి పెద్ద ఎత్తున రిలీజ్‌ చేయబోతున్నారు. టైగర్‌ సిరీస్‌లో మూడో ఫ్రాంచైజీగా రూపొందిన ఈ చిత్రానికి మనీష్ శర్మ దర్శకుడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్‌ సినిమాపై వీర లెవల్లో అంచనాలు నెలకొల్పాయి. దీపావళి కానుకగా రిలీజ్‌ కాబోతున్న ఈ సినిమా బడ్జెట్‌ అక్షరాల రూ.300 కోట్లు.

హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమాలో సల్మాన్‌ఖాన్‌కు జోడీగా కత్రినా కైఫ్‌ నటిస్తుంది. ఈ మూవీలో ఏ సినిమాకు చేయని సహసాలు కత్రినా చేసిందట. తాజాగా ఆమె పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్‌ చేశారు. చేతిలో గన్ పట్టుకుని షూట్‌ చేస్తూ యాక్షన్‌ మోడ్‌లో కనిపించింది. ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ అక్టోబర్‌ 16న రిలీజ్‌ కాబోతుంది. గతంలో ఈ సిరీస్‌లో తెరకెక్కిన ఏకా థా టైగర్, టైగర్‌ జిందా హే సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర భారీ వసూళ్ళను సాధించాయి.

ఇరవై ఏళ్ల జీవితాన్ని భారతదేశం కోసం అర్పించిన ఓ స్పై ఏజెంట్‌ను దేశ ద్రోహి అంటూ ముద్ర వేస్తే.. తనపై పడిన ముద్రను చెరిపేసుకోవడానికి తనకు క్యారెక్టర్‌ సర్టిఫికేట్‌ ఇవ్వాలని దేశాన్ని కోరడం, అంతవరకు దేశం కోసం పోరాడుతూనే ఉంటానంటూ చెప్పడం వంటివి టీజర్‌లో చూపిస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలను ఆకాశానికి పెంచారు. ఈ సారి ఒక్క యాక్షన్‌ మాత్రమే కాదు.. స్టోరీ కూడా సర్‌ప్రైజింగ్‌గా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తుంది.

Say hello to the first female spy of the YRF Spy Universe, Zoya! All heart & total badass! 🔥#Tiger3trailer arriving on 16th October.#Tiger3 in cinemas this Diwali. Releasing in Hindi, Tamil & Telugu.#YRF50 | #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/CJmteemNck

— Yash Raj Films (@yrf) October 10, 2023