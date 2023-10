October 27, 2023 / 03:20 PM IST

Jigarthanda DoubleX | కోలీవుడ్ నుంచి రాబోతున్న ఫన్‌ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌ జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ (Jigarthanda DoubleX). కోలీవుడ్‌ దర్శకుడు కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు (karthik subbaraj) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. 2014లో యాక్షన్‌ కామెడీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వచ్చిన జిగర్‌తండ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా వస్తోంది. గ్యాంగ్‌ స్టర్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ మూవీలో రాఘవా లారెన్స్‌, ఎస్‌జే సూర్య ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ వర్కింగ్‌ స్టిల్స్‌ను షేర్ చేయగా నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీజర్‌ (Jigarthanda 2 teaser) కు అద్బుతమైన స్పందన వస్తోంది. ఈ సారి డబుల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ గ్యారంటీ అని వర్కింగ్ స్టిల్స్ చెబుతున్నాయి. రాఘవా లారెన్స్ సర్‌ప్రైజ్‌ మాస్‌ లుక్‌లో, ఎస్‌జే సూర్య సూట్‌లో క్లాసీ లుక్‌లో డిఫరెంట్‌ షేడ్స్ లో కనిపిస్తూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నారు.

ఈ సినిమా దీపావళి సందర్భంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుండగా.. రిలీజ్‌ డేట్‌పై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. విడుదల టైం దగ్గరపడుతుండటంతో ప్రమోషన్స్‌పై ఫోకస్ పెట్టారు చిత్రయూనిట్‌ మెంబర్స్‌. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాపులర్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ హౌజ్‌ సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్‌తోపాటు ఏసియన్‌ సినిమాస్ విడుదల చేయనున్నట్టు ఇప్పటికే అప్‌డేట్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని కేరళలో ఎవరు విడుదల చేస్తారనేదానిపై కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్‌.

మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్ హోంబ్యానర్‌ WayfarerFilm కేరళలో విడుదల చేస్తుంది. సెట్స్‌లో ఎస్‌జేసూర్య, కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు అండ్ టీం షూటింగ్‌ ప్యాకప్‌ చెప్తూ తీసిన వీడియోను షేర్ చేయగా.. నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని స్టోన్‌ బెంచ్‌ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తుండగా.. సంతోష్‌ నారాయణ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

వర్కింగ్ స్టిల్స్‌..

#JigarthandaDoubleX Stills🔥#RaghavaLawrence | #SJSuryah

Directed By #KarthikSubbaraj pic.twitter.com/AzuqfriOZC

— Saloon Kada Shanmugam (@saloon_kada) October 27, 2023

Happy to announce that #JigarthandaDoubleX will have a grand release in Kerala by @DQsWayfarerFilm 🔥

A @karthiksubbaraj film, in theatres this Diwali! @offl_Lawrence @iam_SJSuryah @dop_tirru @Music_Santhosh @kaarthekeyens @stonebenchers #AlankarPandian #DoubleXDiwali pic.twitter.com/2G7W2QUnoD

— Wayfarer Films (@DQsWayfarerFilm) October 27, 2023