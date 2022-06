June 19, 2022 / 03:39 PM IST

Bhool Bhulaiyaa-2 On OTT | బాలీవుడ్ న‌టుడు కార్తిక్ ఆర్య‌న్ హీరోగా న‌టించిన లేటెస్ట్ చిత్రం ‘భూల్ భూలైయా-2’. కామెడీ హార్ర‌ర్ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం మే 20న విడుద‌లై సంచ‌ల‌న విజ‌యం సాధించింది. బాలీవుడ్‌ని వరుస ఫ్లాప్‌లు వెంట‌బ‌డుతున్న స‌మ‌యంలో ఈ సినిమా హీందీ చిత్ర‌సీమ‌కు ఊపిరి పోసింది. ఈ సినిమాతో కార్తిక్ ఆర్య‌న్ రూ.200 కోట్ల క్ల‌బ్‌లో అడుగుపెట్టాడు. ఈ చిత్రం 2007లో వ‌చ్చిన‌ ‘భూల్ భూలైయా’ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కింది. అప్ప‌ట్లో ఈ సినిమా బాలీవుడ్‌లో సెన్సేష‌న్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ చిత్రం మ‌ల‌యాళంలో సూప‌ర్ హిట్ట‌యిన మ‌ణిచిత్ర‌తాఝు సినిమాకు రీమేక్‌గా తెర‌కెక్కింది.

కాగా తాజాగా ‘భూల్ భూల‌యా-2’ చిత్రం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వ‌చ్చేసింది. గ‌త రాత్రి నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అనీస్ బాజ్మీ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రంలో కియ‌రా అద్వాని హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. ట‌బు, రాజ్‌పాల్ యాద‌వ్, ప‌రేశ్ రావ‌ల్ కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. ‘టీ-సిరీస్’, ‘సినీ1 స్టూడీయోస్’ క‌లిసి సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి. దాదాపు రూ.80 కోట్ల బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం ఫైన‌ల్‌గా రూ.250 కోట్ల క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈ ఏడాది హిందీ హైయెస్ట్ గ్రాసర్‌గా నిలిచింది.

We're dancing 🎶all day all night long🎶 because BHOOL BHULAIYAA 2 IS NOW STREAMING🤩 pic.twitter.com/fuX8HzPiZO

— Netflix India (@NetflixIndia) June 18, 2022