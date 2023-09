Karthi | WWE సూపర్‌స్టార్ జాన్ సెనాతో కార్తీ.. హైదరాబాద్‌లో సందడి

Karthi | స్టార్ యాక్టర్ కార్తీ (Karthi) ఇంట్రెస్టింగ్‌ స్టిల్‌తో ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాడు. WWE (World Wrestling Entertainment) చాంపియన్‌ జాన్ సెనాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్న స్టిల్ ఇప్పుడు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

September 8, 2023 / 07:02 PM IST

Karthi | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేని యాక్టర్‌ కార్తీ (Karthi). ఈ స్టార్ యాక్టర్ ఇంట్రెస్టింగ్‌ స్టిల్‌తో ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాడు. WWE (World Wrestling Entertainment) చాంపియన్‌ జాన్ సెనాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్న స్టిల్ ఇప్పుడు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఇంతకీ ఈ ఫొటో వెనుక సీక్రెట్‌ ఏంటనుకుంటున్నారా..?

శుక్రవారం సాయంత్రం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో WWE Spectacle ఈవెంట్‌ జరుగనుండగా.. హైదరాబాద్‌కు వచ్చేశాడు కార్తీ. మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. దక్షిణాదిన WWEకు తాను బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నానని, హైదరాబాద్‌లో జరుగనున్న ఈవెంట్‌ను ప్రమోట్ చేసేందుకు వచ్చానని చెప్పాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ప్రాచుర్యం పొందిన WWE event 2017 తర్వాత మళ్లీ భారత్‌లో తిరిగి నిర్వహిస్తున్నారు. డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ సూపర్ స్టార్ జాన్ సెనాతో దిగిన ఫొటో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.

కార్తీ ఖాతాలో సర్దార్ 2తోపాటు జపాన్‌ (Japan), Karthi 26, Karthi 27 సినిమాలున్నాయి. పీఎస్ మిత్రన్‌ (PS Mithran) దర్శకత్వంలో నటించిన మల్టీలింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌ సర్దార్‌కు సీక్వెల్‌గా సర్దార్ 2 వస్తోంది. రాజు మురుగన్‌ దర్శకత్వంలో కార్తీ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం జపాన్‌ (Japan). ఈ మూవీలో అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్‌ లుక్‌తోపాటు గ్లింప్స్ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి.

#Karthi, the brand ambassador for WWE south shot for a TVC with #WWE superstars in Hyderabad. ✨@Karthi_Offl also met and spent quality time with world’s renowned WWE Icon #JohnCena & they both Strike a pose together. 📸🤩#WWEsuperstarspectacle #WWEIndia pic.twitter.com/1ZMZRLefNa

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) September 8, 2023



#Sardar2 pre production begins✅💥

Yuvan has been roped in as Music Director 🎶

Previously for Part-1 GVPrakash did music for the movie !! pic.twitter.com/pzdP7lbqvE

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) August 1, 2023

#Sardar2 is all set to kickstart with an exciting team 🔥🤩 Director #PSMithran reunites with his favorite music director #YuvanShankarRaja, while #Karthi teams up once again with his luckiest & best combo music director #Yuvan 😎🎸 Adding to the buzz, #VijaySethupathi will play… pic.twitter.com/4sB0BPAWjM — KARTHIK DP (@dp_karthik) August 1, 2023

