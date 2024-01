January 7, 2024 / 01:27 PM IST

Lal Salaam | తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) జైల‌ర్ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ త‌ర్వాత న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘లాల్‌సలామ్‌’ (Lal Salaam). రజినీ కూతురు ఐశ్వర్య ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుంది. విష్ణువిశాల్‌, విక్రాంత్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తుండగా.. టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ కపిల్‌ దేవ్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా మంచి రెస్పాన్స్ ద‌క్కించుకుంది. ఇదిలావుంటే.. (జనవరి 6) కపిల్ దేవ్ పుట్టినరోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా లాల్ సలామ్ నుంచి చిత్రబృందం ఆసక్తికర పోస్టర్‌ను పంచుకుంది. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో ముంబయి శివాజీ పార్క్ మైదానంలో రజనీకాంత్, కపిల్ దేవ్ నడుస్తూ ఉండ‌డం ఆ పోస్టర్ లో చూడొచ్చు.

లెజెండరీ క్రికెటర్ కపిల్ దేవ్ కు లాల్ సలామ్ టీమ్ నుంచి జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు. మీరు సాధించిన విజయాలు, మీ నాయకత్వం, మీ ప్రస్థానం మా అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. ఈ సంవత్సరం మీకు ఆనందోత్సాహాలతో, ఆయురారోగ్యాలతో సాగిపోవాలని కోరుకుంటున్నాం అంటూ లైకా ప్రొడక్షన్స్ రాసుకోచ్చింది.

ఐశ్వర్య రజనీకాంత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో విష్ణు విశాల్, విక్రాంత్, సెంథిల్, జీవిత, తంబి రామయ్య, అనంతిక సనీల్‌కుమార్, వివేక్ ప్రసన్న, మరియు తంగదురై ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

