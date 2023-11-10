Ram Pothineni | టాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ యాక్టర్ రామ్ పోతినేని (Ram Pothineni) ఇటీవలే స్కంద సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడని తెలిసిందే. మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం యావరేజ్ టాక్ కన్నా తక్కువ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకొని.. రామ్ అభిమానులను నిరాశపర్చింది. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుండగా.. అక్కడ కూడా ట్రోల్స్ బారిన పడ్డది. మరోవైపు రామ్ మాత్రం ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా డబుల్ ఇస్మార్ట్ (Double iSmart)తో బిజీ అయిపోయాడు.
ఇదిలా ఉంటే మరోవైపు పాపులర్ బ్యానర్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీలో కూడా ఓ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు రామ్. ఇప్పుడీ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. సప్త సాగరాలు ధాటి ఫేం రుక్మిణి వసంత్తో రొమాన్స్ చేయబోతున్నాడన్న వార్త హల్ చల్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతానికి దీనిపై అధికారిక ప్రకటన ఏం లేకున్నా ఈ న్యూస్ను మాత్రం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు రామ్ అభిమానులు. ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్ ఎవరనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్లో పెట్టేశారు మేకర్స్.
డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ (Puri Jagannadh) దర్శకత్వంలో రామ్ టైటిల్ రోల్లో నటిస్తున్న చిత్రం డబుల్ ఇస్మార్ట్ . హై ఆక్టేన్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యానర్ తెరకెక్కిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ సంజయ్ దత్ విలన్గా నటిస్తున్నాడు. డబుల్ ఇస్మార్ట్ ఈజ్ బ్యాక్.. అంటూ ఇటీవలే రామ్ సెట్స్లో సెల్ఫీ తీసుకుంటున్న స్టిల్ను పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యానర్ షేర్ చేయగా నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. డబుల్ ఇస్మార్ట్ 2024 మార్చి 8న సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
ఇస్మార్ట్ శంకర్కు సీక్వెల్గా వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఇస్మార్ట్ ఈజ్ బ్యాక్.. ఈ సారి డబుల్ ఇంపాక్ట్.. అంటూ శక్తిమంతమైన త్రిశూలం.. బ్యాక్ డ్రాప్లో మంటలు కనిపిస్తున్న లుక్తో.. సినిమాలో డబుల్ ఎంటర్టైన్ మెంట్ అందించబోతున్నట్టు చెప్పకనే చెబుతున్నాడు పూరీ.
డబుల్ ఇస్మార్ట్ రామ్ ఈజ్ బ్యాక్..
He is BACK!
Ustaad @ramsayz from sets of #DoubleISMART ❤️🔥
The shoot is currently progressing in Mumbai & some crucial sequences are being shot💥
IN CINEMAS MARCH 8th,2024🔥#RAmPOthineni #PuriJagannadh @duttsanjay @Charmmeofficial @IamVishuReddy pic.twitter.com/wFzfRiA0gY
— Puri Connects (@PuriConnects) November 1, 2023
iSMART is back!
This time with DOUBLE IMPACT 😎#DoubleISMART Striking Update Tomorrow at 11:11 AM❤️🔥
Stay Tuned 🔥
Ustaad @ramsayz #PuriJagannadh @Charmmeofficial @IamVishuReddy pic.twitter.com/wntW5bWmAS
— Puri Connects (@PuriConnects) July 9, 2023
The much-anticipated shoot of #DoubleISMART began today on a huge set with a MASSive action sequence under action choreography of Kecha & DOP Gianni💥
IN CINEMAS MARCH 8th,2024❤️🔥
Ustaad @ramsayz #PuriJagannadh @Charmmeofficial @IamVishuReddy @PuriConnects pic.twitter.com/ZT66YiHtIF
— Puri Connects (@PuriConnects) July 12, 2023
లాంఛింగ్ ఈవెంట్ ఫొటోలు..
Here are a few more clicks from the #DoubleISMART Launch Ceremony graced by near & dear ones in Hyderabad❤️
Regular Shoot Begins on July 12th 🔥
In cinemas on MARCH 8th, 2024💥
Ustaad @ramsayz #PuriJagannadh @Charmmeofficial @IamVishuReddy pic.twitter.com/oJOA1FoYG4
— Puri Connects (@PuriConnects) July 10, 2023