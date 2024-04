April 8, 2024 / 03:34 PM IST

Kangana Ranaut | బాలీవుడ్ ఫైర్ బ్రాండ్ కంగ‌నా ర‌నౌత్ (Kangana Ranaut) లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల వేళ సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. తాను బీఫ్ కానీ రెడ్ మీట్ కానీ తిన‌ను అని నేను ఒక గర్వించే హిందువున‌ని ఇలాంటి రూమ‌ర్స్ నా మీద వ్యాప్తి చేయ‌కండి అంటూ కంగనా ఎక్స్ వేదిక‌గా పోస్ట్ పెట్టింది. అయితే ఈ వ్యాఖ్య‌ల‌పై కొంద‌రూ నెటిజ‌న్లు అమెకు స‌పోర్ట్ చేస్తుండ‌గా.. మ‌రికొంద‌రూ ఆమెకు వ్య‌తిరేకంగా పోస్టులు పెడుతున్నారు.

వివరాల్లోకెళితే.. త‌ను వెడ్స్ మ‌ను(Tanu Weds Manu) సినిమా స‌మయంలో ఈ సినిమా బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అయ్యినందుకు ఓ ఆంగ్ల ప‌త్రిక‌కు ప్ర‌త్యేక ఇంట‌ర్వ్యూ ఇచ్చింది కంగ‌నా. ఈ ఇంట‌ర్వ్యులో మాట్లాడుతూ.. నేను స్టీక్ (బీఫ్) తింటాను. కానీ మా ఫ్యామిలీలో అనుమ‌తి ఉండేది కాదు. మా పేరెంట్స్‌కి నేను తిన‌డం న‌చ్చేది కాదు. అయితే షూటింగ్ స‌మ‌యాల్లో నేను బ‌య‌ట‌కు వెళ్లేట‌ప్పుడు అమ్మ నా ద‌గ్గ‌ర ప్రామీస్ తీసుకునేది. నువ్వు స్టీక్ (బీఫ్) తిన‌కుడ‌దు అని మ‌నం హిందువులం అని చెప్పేది. అయితే నేను ఇంటినుంచి బ‌య‌టికి వెళ్లిన అనంత‌రం నాకు అది మాత్ర‌మే తినాల‌ని. దాని రుచి ఎలా ఉంటుందో చూడాల‌ని అనిపించేది. అందుకే ఒకసారి బీఫ్ ట్రై చేశాను. ఆ త‌ర్వాత బాగా న‌చ్చ‌డంతో త‌ర్వాత రెగ్యూల‌ర్‌గా తిన‌డం స్టార్ట్ చేశాను అంటూ ఆ ఇంట‌ర్వ్యూలో కంగ‌నా పేర్కోంది. మ‌రోవైపు కరోనా టైంలో కూడా బీఫ్ తిన‌డం లేదా ఇతర మాంసం తినడం తప్పు కాదు. ఫుడ్ అనేది ఫుడ్‌లా చూడండి దానితో మతంను క‌ల‌ప‌కండి అంటూ పోస్ట్ పెట్టింది. అయితే ఈ రెండు వార్త‌ల‌ను ఇప్పుడు నెటిజ‌న్లు బ‌య‌ట‌కు తీసి కంగ‌నాని ట్రోల్ చేయ‌డం మొద‌లుపెట్టారు. రాజ‌కీయ‌ల కోసం ఇలాంటి కామెంట్ల్ సృష్టించి ఓట్లు రాబ‌ట్టుకోవ‌డ‌మే బీజేపీ ప్లాన్ అని కంగ‌నా కూడా దానికోస‌మే ఇలా జ‌నాల‌ను రెచ్చ‌గొడుతుంద‌ని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఇక లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లో భాగంగా కంగ‌నా ర‌నౌత్ (Kangana Ranaut) మండీ నుంచి బీజేపీ అభ్య‌ర్థిగా పోటీ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

Yes you’ve told multiple times during interviews that you once loved Beef but turned vegan a few years back. Anyways Ye ‘Laal Maas’ konsi vedic sabzi hai @KanganaTeam ji. 🤨 pic.twitter.com/DImvybrKYy

Liar! Explain how you were openly supporting beef few years ago 👇

Beef eaters & supporters should stay away from the sacred land of Himachal.

No matter what, the people of Mandi will defeat you with over a lakh votes.#KanganaRanaut pic.twitter.com/JsFKPlb79e

— Ankit Mayank (@mr_mayank) April 8, 2024