May 20, 2022 / 12:26 PM IST

Vikram Movie | ఇండియాస్ మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ మూవీస్‌లో ‘విక్ర‌మ్’ ఒక‌టి. లోక‌నాయకుడు క‌మ‌ల్ హాస‌న్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన‌ ఈ చిత్రానికి ‘మాస్ట‌ర్’ ఫేం లోకేష్ క‌న‌గ‌రాజు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. గ‌తేడాది విడుద‌లైన టైటిల్ టీజ‌ర్ నుంచి ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన మేకింగ్ గ్లింప్స్ వ‌ర‌కు ప్ర‌తి ఒక్క‌టి ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. అయితే గ‌త‌కొంత కాలంగా క‌మ‌ల్ నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదు. ఈ క్ర‌మంలో ‘విక్ర‌మ్’ చిత్రం మ‌ళ్ళీ అప్ప‌టి క‌మ‌ల్‌ను గుర్తుచేస్తుంది. ఆరుప‌దుల వ‌య‌సు దాటినా క‌మ‌ల్ యువ హీరోల‌కు ధీటుగా ఈ చిత్రంలో పూర్తి యాక్ష‌న్ రోల్‌లో న‌టించనున్న‌ట్లు టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌ను చూస్తే తెలుస్తుంది. బిగ్గెస్ట్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం జూన్ 3న విడుద‌ల కానుంది.

విక్ర‌మ్ చిత్రాన్ని అనౌన్స్ చేసిన‌ప్ప‌టినుంచే ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలు నెల‌కొన్నాయి.ఇక‌ ఫాహ‌ద్ ఫాజిల్, విజ‌య్ సేతుప‌తి వంటి స్టార్ హీరోలు ఈ చిత్రంలో న‌టించ‌నుంటంతో అంచ‌నాలు తారా స్థాయికి చేరాయి.క‌మ‌ల్ హ‌స‌న్‌కు 232 సినిమాగా తెర‌కెక్కిన‌ ఈ చిత్రాన్ని రాజ్ క‌మ‌ల్ ఫిలింస్ బ్యాన‌ర్‌పై ఆర్‌. మ‌హేంద్ర‌న్‌తో క‌లిసి క‌మ‌ల్ హాస‌న్ స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో విక్ర‌మ్ తెలుగు రైట్స్‌ను యూత్ స్టార్ నితిన్ సొంత నిర్మాణ సంస్థ శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ విష‌యాన్ని నితిన్ స్వ‌యంగా ట్విట్ట‌ర్లో వెల్లడించాడు.

Extremely Glad to b associated with @turmericmediaTM to present the much awaited film of Ulaganayagan @ikamalhaasan sir’s #Vikram in Telugu under our @SreshthMovies banner 🤗

Grand Release on June 3rd 🌟@Dir_Lokesh @VijaySethuOffl #FahadhFaasil @anirudhofficial https://t.co/VoTsXdxPh4

— nithiin (@actor_nithiin) May 19, 2022