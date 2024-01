January 2, 2024 / 04:57 PM IST

Indian 2 | కోలీవుడ్, టాలీవుడ్‌తోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మూవీ లవర్స్‌ ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ చిత్రాల్లో ఒకటి ఇండియన్ 2 (Indian 2). కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న ఈ మూవీకి శంకర్ (Shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో విడుదల చేసిన ఇండియన్‌ 2 నుంచి గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తుంది. చాలా కాలంగా షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఇండియన్‌ 2కు సంబంధించి ఫైనల్ అప్‌డేట్ అందించింది శంకర్‌ టీం.

ఇండియన్ 2 షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుంది. కమల్ హాసన్‌ చిత్రయూనిట్‌తో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. AN INTRO లుక్‌తో కమల్‌హాసన్‌ వాడే ఆయుధాన్ని పరిచయం చేశాడు శంకర్‌. భారతీయుడును మించి ఇండియన్‌ 2 ఉండబోతున్నట్టు ఇంట్రో వీడియోతో చెప్పకనే చెబుతున్నాడు కమల్ హాసన్‌. ఇండియన్‌ 2 ఆడియో హక్కులను పాపులర్‌ మ్యూజిక్‌ లేబుల్ సోనీ మ్యూజిక్‌ భారీ ధరకు దక్కించుకున్నట్టు ఇప్పటికే లైకా ప్రొడక్షన్స్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతోన్న ఇండియన్‌ 2లో ఎస్‌జే సూర్య, బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, బ్రహ్మానందం, స‌ముద్రఖని, మధుబాల, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ నిర్మిస్తుండగా.. అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తూ.. సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నాయి.

Ulaganayagan #KamalHaasan gifted a watch to director #Shankar after watching rushes of #Indian2 💥

