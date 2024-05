Kamal Haasan | కమల్‌హాసన్ ఇండియన్ 2 ఆడియో లాంఛ్ టైం ఫిక్స్‌.. సరికొత్తగా ఇన్విటేషన్‌

Kamal Haasan | కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సినిమా ఇండియన్ 2 (Indian 2). జులై 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో షురూ చేశారు మేకర్స్‌.

May 30, 2024 / 07:14 PM IST

Kamal Haasan | కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సినిమా ఇండియన్ 2 (Indian 2). శంకర్ (Shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కమల్‌హాసన్ టైటిల్‌ రోల్ పోషిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ జులై 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో షురూ చేశారు మేకర్స్‌. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇప్పటికే పారా సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేయగా మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది.

మరోవైపు సిద్దార్థ్‌, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్ మధ్య వచ్చే చెంగలువ లిరికల్ వీడియో సాంగ్ కూడా విడుదల చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. తాజాగా ఆడియో లాంఛ్ ఈవెంట్ అప్‌డేట్ అందించారు. జూన్‌ 1న చెన్నైలోని నెహ్రూ స్టేడియంలో ఈవెంట్ జరుగుతుంది. మరిచిపోలేని సాయంకాల అనుభూతిని పొందటానికి రెడీగా ఉండండి అంటూ తెలియజేశారు మేకర్స్‌. ఇండియన్‌ 2లో కమల్ హాసన్ ఉపయోగించిన బెల్ట్‌, కత్తి, బ్యాగు సెట్‌తో కలిపి డిజైన్‌ చేసిన పాస్‌లు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

మేకర్స్ ఇప్పటికే ఇండియన్‌ 2 నుంచి తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో లాంఛ్‌ చేసిన గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య, బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, స‌ముద్రఖని, లెజెండరీ కమెడియన్‌ బ్రహ్మానందం, మధుబాల, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్‌పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

