November 6, 2023 / 02:47 PM IST

Dulquer Salmaan | అగ్ర నటుడు కమల్‌హాసన్‌ (Kamal Hasan), దిగ్గజ దర్శకుడు మణిరత్నం(Maniratnam) కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ‘నాయకుడు’ 1987(Nayakan) చిత్రం ఓ క్లాసిక్‌గా నిలిచిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక దాదాపు 36 ఏండ్ల విరామం తర్వాత వీరిద్దరి కలయికలో ఓ సినిమా రాబోతుంది. KH234 వ‌ర్కింగ్ టైటిల్‌తో వ‌స్తున్న ఈ సినిమా రీసెంట్‌గా లాంచ్ అయ్యింది. రాజ్‌కమల్‌ ఇంటర్నేషనల్‌, మద్రాస్‌ టాకీస్‌ పతాకాలపై కమల్‌హాసన్‌, మణిరత్నం, ఆర్‌.మహేంద్రన్‌, శివ అనంత్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఏ.ఆర్‌.రెహమాన్‌ సంగీతాన్నందిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్‌ను ఇచ్చారు.

ఇప్పటికే స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష ఈ మూవీ కాస్ట్‌లో భాగం అవగా.. తాజాగా మ‌ల‌యాళ న‌టుడు దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్ (Dulquer Salmaan) కూడా చేరారు. ఈ సినిమాలో దుల్క‌ర్ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. తాజాగా మేకర్స్‌ దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్ ఈ సినిమాలో భాగమైనట్లు అఫీషియల్‌గా ప్రకటించారు.

A legendary reunion of the masters Mani Sir and Kamal Sir ! A learning opportunity of a lifetime. So blessed and grateful to be a part of #KH234 #TitleAnnouncementToday5pm#Ulaganayagan #KamalHaasan #CelebrationBeginsNov7 #HBDUlaganayagan #HBDKamalSir@ikamalhaasan… pic.twitter.com/ecCcoHveZs

— Dulquer Salmaan (@dulQuer) November 6, 2023