Amigos Review | అమిగోస్ ట్విట్టర్‌ రివ్యూ వచ్చేసింది.. మరో హిట్టు కొట్టేసినట్టున్నాడుగా..!

February 10, 2023 / 10:27 AM IST

Amigos Twitter Review | టాలీవుడ్‌లో ప్రయోగాలకు పెద్ద పీఠ వేసే నటులలో కళ్యాణ్‌రామ్‌ ఒకడు. ఫలితం ఎలా ఉన్నా ప్రేక్షకులకు కొత్త ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ ఇవ్వాలని తాపత్రయపడుతుంటాడు. కాగా ఏడేళ్ల తర్వాత ‘బింబిసార’తో తిరుగులేని విజయాన్ని సాధించిన కళ్యాణ్‌రామ్‌.. ప్రస్తుతం అదే ఊపుతో ‘అమిగోస్‌’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. డోపెల్‌గాంజర్స్‌ అనే సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేసిన ప్రచార చిత్రాలు, టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు సినిమాపై ఎక్కడలేని బజ్‌ తెచ్చిపెట్టాయి. అమిగోస్‌ అంటే స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ లో ఫ్రెండ్ అని అర్థం. ఇలా టైటిల్‌తోనే సినిమాపై మంచి క్రేజ్‌ వచ్చింది.

ఇక టీజర్‌, ట్రైలర్‌లతోనే సినిమా కథ ఎలా ఉండబోతుందో అని ముందే క్లారిటీ ఇచ్చారు. రక్త సంబంధం లేకుండా ఒకే పోలికలతో ఉన్న ముగ్గురు వ్యక్తుల కలుసుకోవడం.. అసలు ఆ ముగ్గురు ఎందుకు కలుసుకోవాల్సి వచ్చింది. కలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ల జీవితాల్లో ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదురయ్యాయి అనే థిమ్‌తో సినిమా తెరకెక్కిందని చూపించారు. అయితే అందులో కళ్యాణ్‌రామ్‌ విలన్ పాత్ర పోషించడం సినిమాపై కాస్త ఆసక్తి రెకెత్తించింది. కాగా ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్‌ ముగిశాయి. పలువురు నెటీజన్‌లు ట్విట్టర్‌ వేదికగా వాళ్ళ సమీక్షలను తెలుపుతున్నారు.

చాలా వరకు ఆడియెన్స్‌ ఈ సినిమాపై పాజిటీవ్‌గానే స్పందిస్తున్నారు. కథ కొత్తగా ఉందని, కళ్యాణ్‌రామ్‌ త్రిపాత్రాభినయంలో అదరగొట్టాడని తెలుపుతున్నారు. ఇక యాక్షన్‌ సన్నివేశాలకు కొదవ లేదని, హాలీవుడ్ స్టైల్‌ స్టంట్స్ ఉన్నాయని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కళ్యాణ్‌రామ్‌ నెగెటీవ్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రలో జీవించేశాడని వెల్లడిస్తున్నారు. అశికా రంగనాథ్‌ గ్లామర్ యూత్‌ను ఆకట్టుకునేలా ఉందని, సెకండ్‌ హాఫ్‌లో వచ్చే ఎన్నోరాత్రులొస్తాయి గాని పాటలో మరింత గ్లామర్‌గా కనిపించిందని తెలిపారు. అయితే లవ్‌ట్రాక్‌ కొన్ని చోట్ల బోర్‌ కొట్టిందని చెప్పారు. మైత్రీ నిర్మాణ విలువలు సో సోగా ఉన్నాయని, బ్రహ్మాజీ కామెడి సినిమాకు బాగా ప్లస్‌ అయిందని చెబుతున్నారు. సినిమాకు బ్యాక్‌బోన్‌ సినిమాట్రోగ్రఫి అట, సౌందర్‌ రాజన్‌ కొన్ని షాట్స్‌లో అద్భుత ప్రదర్శనను కనబరిచాడని అంటున్నారు.

అలాగే కొన్ని మైనస్‌లు కూడా ఉన్నాయని నెటీజన్‌లు తెలుపుతున్నారు. రాజేంద్రరెడ్డి మంచి కాన్సెప్ట్‌ తీసుకున్నప్పటికీ ఎగ్జిక్యూషన్‌లో పూర్తిగా సఫలం కాలేడని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా మొదటి భాగంలో చాలా చోట్ల బోర్‌గా ఫీలవుతామట. ప్రీ ఇంటర్వెల్‌ నుండి కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్‌గా మారిందట. సెకండ్‌ ఆఫ్‌లోనూ కొన్ని సీన్లు ప్రేక్షకుడి సహనానికి పరిక్ష పెడతాయట. అయితే ఫస్ట్‌ ఆఫ్‌తో పోలిస్తే సెకండ్‌ చాలా బాగుందని తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా సెకండ్‌ ఆఫ్‌లో స్క్రీన్‌ప్లే టైట్‌గా ఉందని, ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్‌ వేరే లెవల్లో ఉందట. ఇక బ్యాగ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్‌కు పెట్టిన పేరైన జీబ్రాన్‌ ఈ సినిమాలో సరైనా బ్యాగ్రౌండ్‌ ఇవ్వలేదని, విజిల్స్‌ వేయించే సీన్‌లు కూడా బ్యాగ్రౌండ్‌ సరిగ్గా లేకపోవడంతో తేలిపోయిందని అంటున్నారు. అయితే ఓవరాల్‌గా చూసుకుంటే ఈ సినిమాకు డీసెంట్‌ టాక్ వస్తుంది. పైగా పోటీగా చెప్పుకోదగ్గ సినిమాలేవి లేకపోవడం కూడా అమిగోస్‌కు ప్లస్‌ అవుతుందని తెలుపుతున్నారు. చూడాలి మరి అమిగోస్‌తో కళ్యాణ్‌రామ్‌ మరో హిట్‌ అందుకుంటాడో లేదో అని.

#Amigos A Subpar Drama/Thriller that had an interesting concept with substandard execution!

The movie had a unique concept and a few moments/twists that were executed well. However, the overall narration is sluggish and does not excite for the most part.

Rating: 2.25-2.5/5

— Venky Reviews (@venkyreviews) February 10, 2023