Kalki 2898 AD | పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్ (Prabhas) అభిమానుల‌తో పాటు మూవీ ల‌వ‌ర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న స‌మ‌యం రానే వ‌చ్చింది. ఆయ‌న ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన క‌ల్కి() మూవీ నేడు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వచ్చింది.

June 27, 2024 / 09:53 AM IST

Kalki 2898 AD | పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్ (Prabhas) అభిమానుల‌తో పాటు మూవీ ల‌వ‌ర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న స‌మ‌యం రానే వ‌చ్చింది. ఆయ‌న ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన ‘క‌ల్కి’ (Kalki 2898 AD) మూవీ నేడు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వచ్చింది. టాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ వైజయంతి మూవీస్ బ్యాన‌ర్‌పై అశ్విన్ దత్ భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మించ‌గా.. ఎవ‌డే సుబ్రహ్మణ్యం, మ‌హాన‌టి చిత్రాల ఫేమ్ నాగ్‌ అశ్విన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. భారీ అంచనాల నడుమ గురువారం ఈ సినిమా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం ఫ‌స్ట్ షో నుంచే దూసుకుపోతుంది. అయితే ఈ సినిమా విడుద‌ల‌కు ముందు ప్రత్యేకంగా ప్రమోషన్స్ ఏమీ జరగలేదు. అయినప్పటికీ ప్రీరిలీజ్ బిజినెస్ రికార్డ్ స్థాయిలో జరిగింది. కొన్ని చోట్ల సర్వర్లు డౌన్ అయిపోయినంత రేంజ్ లో అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్స్ జరిగాయి. ఇదంతా ప్రభాస్- నాగ్ అశ్విన్ కాంబినేషన్ మ్యాజిక్. మరి ఇన్ని అంచనాలతో వచ్చిన క‌ల్కి ప్రేక్షకులని ఎలా అలరించింది? ప్రభాస్ ఖాతాలో మరో పాన్ ఇండియా హిట్ పడిందా ? తెలుసుకోవాలంటే సోష‌ల్ మీడియా రివ్యూ ఎలా ఉందో చూద్దాం.

ఈ సినిమా ట్విట్టర్ రివ్యూ చూస్తే బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అని తెలుస్తుంది. ప్రభాస్​ ఫ్యాన్స్​తో పాటు ప్రేక్షకులు సైతం ఈ సినిమాకు సోష‌ల్ మీడియాలో పాజిటివ్ రివ్యూలు ఇస్తున్నారు. కొంద‌రు పురాణాల గురించి దేవుని అవతారాల గురించి వర్ణిస్తూ ఈసినిమా అద్భుతంగా తెరకెక్కించారని కామెంట్స్ చేస్తుండ‌గా.. మ‌రోసారి ప్ర‌భాస్ బాక్సాఫీస్‌కు నిప్పంటించేశాడు అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మ‌రోవైపు యూఎస్​ఏ ప్రీమియర్స్​, తొలి షో నుంచే పాజిటివ్ టాక్​ దక్కించుకున్న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్​ను షేక్ చేసేలా కనిపిస్తోంది. ఇక ఈ సినిమాకు సంగీతం మెయిన్ హైలైట్‌గా నిలిచింద‌ని.. అలాగే ప్ర‌తి ఒక్క‌రి న‌ట‌న అద్భుతంగా ఉందంటూ ఆడియెన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 30 నిమిషాల‌లో మహాభారతాన్ని మొత్తం దింపేశాడని ప్రభాస్​, అమితాబ్​ యాక్షన్ సీక్వెన్స్​లు అదిరిపోయాయంటూ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇక తెలుగు స్క్రైబ్ కూడా ఫ‌స్ట్ టైం త‌న రివ్యూ ఇచ్చింది. ఈ రివ్యూలో ఫ‌స్ట్ ఆఫ్‌లో విజువల్స్ బాగున్నాయ‌ని.. ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ అద్భుతంగా ఉందని తెలిపాడు. అలాగే ఫ‌స్ట్ ఆఫ్‌లో కామెడీ అనుకున్నంతగా వర్కవుట్ కాలేద‌ని వెల్ల‌డించాడు. ఇక సెకండ్ ఆఫ్ విష‌యానికి వ‌స్తే.. ఫ‌స్ట్ ఆఫ్ కంటే బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అని తెలిపాడు. ముఖ్యంగా అమితాబ్ బచ్చన్ అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచిందని అయితే సెకండ్ ఆఫ్‌లో ప్ర‌భాస్ త‌క్కువ స‌మయం క‌నిపించాడు అని తెలిపాడు. ఇక చివరిగా మైథాలజీ ని సైన్స్ ని కలిపి తీసిన నాగికి హ్యాట్సాఫ్. ఇది నాగ్ అశ్విన్ సినిమాటిక్ యూనివ‌ర్స్ అంటూ ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపించాడు.

Telugu scribe First half report

Outstanding Visuals

Flat narration

Took time to establish the Characters.

Comedy didn’t workout as expected.

Interval block is fantastic#Kalki2898AD #Kalki #Prabhas pic.twitter.com/TLLs7vCVmq — Telugu Scribe (@TeluguScribe) June 27, 2024

TeluguScribe #Kalki2898AD no spoiler review Outstanding second half..

Amitabh Bachchan’s terrific screen presence was the main attraction.

Nagi downplayed Prabhas 90% of the movie as a teaser for the second part..

BGM was the biggest letdown.

Last 30 mins stands out of the… pic.twitter.com/AFboOhyzeb — Telugu Scribe (@TeluguScribe) June 27, 2024

OneWordReview #Kalki2898AD– EXCELLENT

RATING – ⭐⭐⭐⭐ Kalki 2898 AD is truly groundbreaking film that set a new benchmark in Indian cinema. movie captivate audiences with their extraordinary blend of mythology and futuristic storytelling. The visuals are nothing short of… pic.twitter.com/eeSgekdaL4 — NexusRift 🚩 (@SRKsNexusRift) June 26, 2024

Completed first half : Ah world buildings asala 🔥🔥🔥🙏🏻🙏🏻 Hollywood ki eh matram takuva kadu mana tollywood. Interval scene ki Poonakalu ostay mainga north vallaki Excellent setup for second half…#Kalki2898AD #Prabhas pic.twitter.com/aOIoefRlH9 — Siva Harsha (@SivaHarsha_23) June 27, 2024

Krishna: “Niku Kapiraju Unnadu, Nenu Unna… Aina Kuda Vadi Power ki Rendu Adugulu Venakki Vesav ante Ardam Kavatleda Arjuna….” పోతారూ… మొత్తం పోతారు 🥵🥵🥵 Review: https://t.co/k0GhROfLYv#Kalki2898AD pic.twitter.com/XqGbEpERU6 — Movies4u Official (@Movies4u_Officl) June 27, 2024

Second half issa Master piece 🔥🔥🔥🥵🥵 Last 45mins goosebumps asalaaa every moment #Prabhas Amitabh shake chesesaru performances tho🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Last lo #KamalHaasan evil & voice peakssss Salaam ra babu🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️ @nagashwin7 #Kalki2898AD #NagAshwin pic.twitter.com/JYxSyWxMBz — Siva Harsha (@SivaHarsha_23) June 27, 2024

