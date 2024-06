Kalki 2898 AD | ప్రభాస్‌ కల్కి 2898 ఏడీ అత్యధిక షోలు.. అపర్ణ సినిమాస్ రికార్డు

June 25, 2024 / 01:20 PM IST

Kalki 2898 AD | గ్లోబల్‌ స్టార్‌ ప్రభాస్‌ (Prabhas) నటిస్తోన్న తాజా మూవీ కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD). నాగ్‌ అశ్విన్‌ (Nag Ashwin) దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఈ మూవీ వరల్డ్‌వైడ్‌గా జూన్ 27న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది టీం.

ఇప్పటికే ఏపీ, తెలంగాణతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా బుకింగ్స్ షురూ అయ్యాయి. హైదరాబాద్‌లో చాలా వరకు మల్టీప్లెక్స్‌ ఎక్కువ మొత్తంలో షోలు రన్ చేయబోతున్నాయి. కొత్తగా ఓపెన్ చేసిన అపర్ణ సినిమాస్‌ మల్టీప్లెక్స్‌ ఓపెనింగ్ డేనే 42 షోలు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ అన్ని షోలకు టికెట్లు అమ్ముడుపోవడంతో అరుదైన రికార్డు నమోదు చేసింది. ఇక రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి ఈ చిత్రం ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

కల్కి 2898 ఏడీ మిడ్‌ వీక్‌లో విడుదలవుతున్నప్పటికీ బుకింగ్స్ షురూ చేసిన కొన్ని గంటలకే నేషనల్‌ బెల్ట్‌లో హిందీ వెర్షన్ టిక్కెట్స్‌ సుమారు 13 వేలకుపైగా అమ్ముడయ్యాయని ఇప్పటికే స్టన్నింగ్ వార్త బయటకు వచ్చింది. ఇక కల్కి 2898 ఏడీ అడ్వాన్స్ సేల్స్‌ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే రూ.50 కోట్లు దాటి టాక్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. ఈ చిత్రం ఐమ్యాక్స్‌, 4dx, 3D ఫార్మాట్లలో కూడా సందడి చేయనుంది.

సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను వైజయంతీ మూవీస్‌ తెరకెక్కిస్తోంది. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామలు దీపికా పదుకొనే, దిశా పటానీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తుండగా… బెంగాలీ నటుడు శాశ్వత ఛటర్జీ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. లెజెండరీ యాక్టర్లు అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, కమల్‌ హాసన్‌, రాజేంద్రప్రసాద్‌, పశుపతి ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

The Biggest Film.

The highest number of shows.

The Grandest Experience.

Only at @AparnaCinemas.

42 shows for #Kalki2898AD on Day 1 (27th June) at Aparna Cinemas ❤️‍🔥

Bookings open shortly. Stay tuned.https://t.co/WQ39rOf60y#LuxuryMeetsCinema #KalkiAtAparnaCinemas pic.twitter.com/zXmrC4aAlX

— AparnaCinemas (@AparnaCinemas) June 23, 2024