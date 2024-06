June 28, 2024 / 12:22 PM IST

Kalki 2898 AD | తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ స్థాయిని గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద చాటి చెప్పిన చిత్రం ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR). ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మల్టీస్టారర్‌గా వచ్చిన ఈ మూవీ విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే రికార్డు వసూళ్లు రాబట్టి టాక్‌ ఆఫ్‌ ది గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. ఇప్పుడిదే బాటలో ప్రభాస్‌ (Prabhas)-నాగ్‌ అశ్విన్‌ (Nag Ashwin) కాంబోలో వచ్చిన కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD) కూడా పయనిస్తోంది.

తాజాగా నైజాం, నార్త్‌ అమెరికాలో వచ్చిన కలెక్షన్లు అప్‌డేట్స్‌ ఈ విషయంపై క్లారిటీ ఇచ్చేస్తున్నాయి. కల్కి 2898 ఏడీతొలి రోజే ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమా రికార్డు బ్రేక్ చేసి వార్తల్లో నిలిచింది. నైజాంలో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఫస్ట్‌ డే కలెక్షన్లు రూ.23.55 కోట్లు రాబట్టగా.. కల్కి 2898 ఏడీ రూ.24 కోట్లతో ఆ రికార్డును అధిగమించింది. నార్త్ అమెరికన్‌ ప్రీమియర్స్‌లో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ రూ.28,37,34,080 కోట్లు రాబట్టగా..కల్కి 2898 ఏడీ రూ.32,54,59,680.00 కోట్లతో తన సత్తా చాటుతోంది.

ఇక టాప్‌ 5 నార్త్ అమెరికన్‌ ప్రీమియర్స్‌లో ఉన్న వాటిలో మూడు ప్రభాస్‌ సినిమాలే కావడం విశేషం. మొత్తానికి ఇటు ఇండియాతోపాటు అటు ఓవర్సీస్‌లోనూ ప్రభాస్‌ ఫీవర్‌ నడుస్తుందని తాజా అప్‌డేట్స్‌ మరోసారి రుజువు చేస్తున్నాయి. 500 కోట్లకుపైగా బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఆర్‌ఆర్ఆర్‌ గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రూ. 1300 కోట్లపైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. మరి సుమారు రూ.600 కోట్ల (అంచనా)తో తెరకెక్కించిన కల్కి 2898 ఏడీ ఎలాంటి వసూళ్లు రాబడుతుందని సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఫస్ట్‌ డేనే ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ రికార్డు బ్రేక్‌ చేసిన హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తోంది కల్కి 2898 ఏడీ.

రికార్డు బ్రేక్‌ వసూళ్లు ఇవే..

Top5 North America Premieres In Indian Cinema:

1. #Kalki2898AD: 3.9M$**

2. #RRR: $3.46M

3. #Salaar: $2.6M

4. #Baahubali2: $2.45M

5. #Kabali: $1.92M

6. #Leo: $1.86M

3 films out of Top4 Belongs to #Prabhas 🔥

**- Few Locs Yet To Report#BlockBusterKALKI

pic.twitter.com/MkzxhETxsg

— Team PraBOSS (@Team_PraBOSS) June 27, 2024