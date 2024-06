Kajal Aggarwal | కాజల్ అగర్వాల్‌ భర్త ఫేవరేట్‌ హీరోయిన్‌ ఎవరో తెలుసా..?

June 6, 2024 / 08:13 PM IST

Kajal Aggarwal | టాలీవుడ్‌ భామ కాజల్‌ అగర్వాల్ (Kajal Aggarwal)‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ జూన్‌ 7న విడుదల కానుండగా.. మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కాజల్ అగర్వాల్‌ సత్యభామ ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన భర్త గౌతమ్‌ కిచ్లూకు ఇష్టమైన హీరోయిన్‌ ఎవరో చెప్పింది.

పెళ్లికి ముందు గౌతమ్‌ కిచ్లూ మీ వర్క్‌కు అభిమానా.. అని అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ.. తన భర్త సమంతకు వీరాభిమాని అని చెప్పుకొచ్చింది. ఇప్పుడీ కామెంట్స్ నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. కాజల్, సమంత కాంబినేషన్‌లో బ్రహ్మోత్సవం, బృందావనం సినిమాలు వచ్చాయని తెలిసిందే. వీటిలో బ్రహ్మోత్సవం బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్‌గా మిగిలిపోయింది. సత్యభామ విడుదల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌ ఆర్‌టీసీ క్రాస్‌ రోడ్స్‌లోని సంధ్య థియేటర్‌ వద్ద క్వీన్‌ ఆఫ్‌ మాసెస్‌ భారీ కటౌట్‌ను ఏర్పాటు చేయగా.. ఆ స్టిల్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

సుమన్ చిక్కాలా డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో కాజల్‌ పోలీసాఫీసర్‌ సత్యభామగా స్టన్నింగ్‌ అవతార్‌లో అదరగొట్టబోతున్నట్టు ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టైటిల్‌ గ్లింప్స్ వీడియో, రషెస్‌ చెబుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని ఆరమ్‌ ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై బాబీ టిక్కా నిర్మిస్తుండగా.. శ్రీచరణ్‌ పాకాల మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, నాగినీడు, హర్షవర్దన్‌, రవి వర్మ, అంకిత్‌ కొయ్య, సంపద ఎన్, ప్రజ్వల్‌ ఎడ్మ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

మల్టీప్లెక్స్‌లో కాజల్ అగర్వాల్‌..

Kajal Aggarwal spotted at a Multiplex in Hyderabad for the #Satyabhama movie premiere show! 🌟

@kajalaggarwalofficial @naveenchandra212 @aurumartsoffl @sashikirantikka #SatyabhamaOnJune7 #Satyabhama #KajalAggarwal #telugucinema #QueenOfMasses #SIIMA pic.twitter.com/I3g2g0YRdi

— SIIMA (@siima) June 6, 2024